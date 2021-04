¡Se define la Liga! Lo bueno, lo malo y lo feo que dejó la fecha 16

Quedan tres jornadas para conocer a los ocho equipos clasificados a la fase final de la Liga BetPlay 2021-I y solo tres puntos separan al líder de la tabla, Atlético Nacional (28 puntos), con el noveno de la clasificación, Independiente Medellín (25 puntos).

Con la caída del conjunto verdolaga en Ibagué, la victoria clave de América de Cali en el Pascual Guerrero y el respiro que se tomó el Deportivo Cali frente a Equidad, se dio por finalizada la fecha 16 del campeonato colombiano, el cual está más apretado que nunca y promete muchas emociones en el final del todos contra todos. Acá en FUTBOLRED analizamos lo bueno, lo malo y lo feo que dejó está nueva fecha del FPC.

Lo bueno

Deportes Tolima: el equipo que dirige Hernán Torres volvió a demostrar su poderío en casa y con un 2-1 contundente derrotó, nuevamente, a Atlético Nacional. Los pijaos igualaron a los verdolagas en puntos (28) y son segundos por la diferencia de gol. La paternidad del vinotinto sobre el cuadro verde de Antioquia continúa.



América de Cali: El cuadro escarlata se metió en la pelea por la clasificación en la recta final del campeonato y tras derrotar a Millonarios por 2-1 en el Pascual Guerrero, los de Juan Cruz Real llegaron a 25 puntos alcanzando la octava posición de la tabla. La jerarquía del bicampeón fue vital en este clásico del fútbol colombiano.



Junior: Amaranto Perea sigue demostrando que tiene herramientas, desde la estrategia, para llevar a Junior a disputar el campeonato. Con la victoria por 0-2 sobre Jaguares, los barranquilleros escalaron a la cuarta posición de la tabla con 27 puntos. Mención especial para Sebastián Viera, quien volvió a anotar un golazo de tiro libre.



Deportivo Cali: Luego de una semana difícil por los actos de violencia contra Deportivo Cali, Alfredo Arias volvió a respirar con tranquilidad y con una goleada dejó claro que su equipo está para disputar el campeonato. Los azucareros derrotaron 2-5 a La Equidad y quedaron como terceros del campeonato con los mismos 28 puntos que el líder, Atlético Nacional.



Boyacá Chicó: El conjunto ajedrezado le huye al tema del descenso y con la victoria por 2-0 frente a Alianza Petrolera, tomó ventaja en la tabla (106 puntos) y dejó al Deportivo Pereira (104 puntos) como el último en esta clasificación. Hay que recordar que, debido a los acontecimientos del año pasado, solo un equipo bajará a la segunda categoría.

Lo malo

Atlético Nacional: El equipo verdolaga cayó, por enésima vez, con Deportes Tolima (2-1) en la liga colombiana. El desempeño del cuadro de Alexandre Guimarães no fue bueno y perdió la gran oportunidad de aumentar la diferencia de puntos en la tabla y estar cerca de una clasificación anticipada.



Millonarios: El cuadro embajador estuvo a 10 minutos de proclamarse como el nuevo líder de la Liga BetPlay, sin embargo, la falta de jerarquía y de planeamiento le impidió a los azules quedarse con la victoria en el Pascual Guerrero y vio como América de Cali, en los últimos minutos de juego, empató y le dio vuelta al marcador (2-1). Lo preocupante del caso, es que no es la primera vez que le sucede, pues contra Atlético Nacional, en El Campín, le pasó lo mismo. Alberto Gamero tiene bastantes cosas por corregir.



La Equidad: Una de las decepciones de la fecha fue la actuación de La Equidad. El equipo de Alexis García salió goleado en casa por 2-5 frente al Cali, en un partido muy flojo desde lo colectivo, que pudo quedarse en empate (2-2), pero que en los últimos minutos de juego se notaron las fragilidades defensivas y terminó perdiendo los puntos de manera sorpresiva.



Santa Fe: El cuadro cardenal perdió la oportunidad de quedarse con la punta de la Liga, luego de empatar por 1-1 contra Deportivo Pereira en El Campín. Los de Harold Rivera no tuvieron un buen partido y rescataron el punto en los últimos minutos del encuentro.



Lo feo

Decisiones arbitrales: Se ha vuelto una costumbre las fallas arbitrales en la Liga BetPlay. En el partido entre pijaos y verdolagas, el árbitro Carlos Betancur le perdonó la roja a Michael Chacón (Atlético Nacional) y a John Narváez (Deportes Tolima), luego de cometer infracciones que merecían la expulsión. Lo grave del caso es que en el partido hubo VAR y no fue utilizado para revisar las agresiones.



VAR: El funcionamiento del VAR sigue generando polémica debido a las fallas que tiene la tecnología en medio de los partidos. Esta vez sucedió en el duelo entre Equidad vs Deportivo Cali. Para fortuna del árbitro y de los equipos, el inconveniente duró poco y no incidió en el desarrollo del partido.



Actos de violencia: En el transcurso de la semana, Deportivo Cali fue, nuevamente, víctima de actos de violencia por parte de las barras bravas del conjunto azucarero. Además, también hubo un enfrentamientos entre hinchas de América de Cali y Millonarios en la previa al duelo que se disputó en el Pascual Guerrero. ¡Lamentable!