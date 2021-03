Así va la baraja de candidatos a la presidencia de Atlético Nacional

Luego de conocerse la decisión en la que Juan David Pérez se retirará como presidente de Atlético Nacional el próximo 30 de abril, la Junta Directiva del club comenzó a estudiar nombres para su reemplazante.



El equipo verde de Antioquia ya tendría en su baraja de candidatos tres nombres importantes y con trascendencia en el fútbol colombiano; Alejandro Hernández, Juan Pablo Ángel e Iván Ramiro Córdoba, según informó la periodista Pilar Velásquez en el ‘VBar de Caracol Radio’.



“Se menciona a Alejandro Hernández. Quien hizo parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, también fue presidente de Envigado por el 2010. Es uno de los nombres que suena”, comentó Velásquez.



Sobre Juan Pablo Ángel, quien actualmente está dedicado a diferentes negocios personales, “él (Juan Pablo) en muchas ocasiones, ha dicho que no se quiere involucrar en el tema dirigencial, pero sigue siendo de esos jugadores que la gente quiere ver como presidente”, indicó la periodista antioqueña.



Finalmente, sobre Iván Ramiro Córdoba, quien está entre Colombia e Italia, atendiendo diferentes compromisos personales, además de ser el director deportivo del Venezia FC de la Segunda División italiana. Fue jugador del conjunto verdolaga y se ha educado en dirección deportiva, cuando realizaba sus últimos años de carrera en el Inter de Milán. Aunque no se sabe si hay algún acercamiento, Pilar lo mencionó cuando brindaba la noticia.



Por su parte, la barra popular del club ‘Los del Sur’, opinó en sus redes sociales sobre quién debe ser el reemplazante idóneo del señor Pérez. “Con el valor de nuestra representatividad queremos pedirles que elijan como nuevo presidente a una persona capaz, hincha apasionado del equipo, con experiencia como directivo, pero sobre todo que siga el camino exitoso como líderes administrativos del equipo que han sido ustedes y no que siga los caprichos o intereses personales de Carolina Ardila, sus amigos o socios (algunos de los que empiezan a rumorearse, hinchas de otros equipos y relacionados a temas de corrupción) y su ignorancia generalizada respecto al significado de Nacional”.



A poco más de mes y medio por conocer quien será el que ocupe este cargo, ya comenzaron a jugarse distintas cartas, en la que el club antioqueño espera con esta nueva gestión, regrese el éxito deportivo y económico.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8