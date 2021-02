Londoño motivado con su llegada al DIM: ‘ojalá pueda debutar y marcar’

Deportivo Independiente Medellín confía en imponerse frente al Deportivo Cali, por la novena fecha en la Liga colombiana I-2021. Kevin Londoño llegó hace poco desde los Emiratos Árabes y está que se juega con la camiseta poderosa, el ex Once Caldas espera debutar y marcar contra los azucareros. "Estoy feliz de estar con el equipo, fue una alegría muy grande. Respeto las decisiones del técnico si juego como titular o entro desde el banco. Estoy muy bien físicamente, preparado para afrontar este partido", precisó

Sobre su experiencia en el fútbol internacional, Londoño declaró que "En lo personal, he crecido en lo cultural y en la parte física me siento mucho mejor. Adquirí mucha técnica y obediencia en lo táctico. Saber cuándo achicar, cuando agrandar. Vengo a aprender lo que sé".



Además, "el cuerpo técnico me pide mucho orden y ser muy intensos en el juego de ida y vuelta. Hacer mi juego y aportarle al equipo. Ver falencias es muy difícil dentro del campo. Pero pienso que todo pasa por conocernos más, ser prácticos en el juego, el grupo está bien formado, es muy maduro. Creo que falta un poco de afinar esas pequeñas sociedades".



En cuanto al rival, "Cali es un gran equipo, hay partidos donde pudieron tener mucho desgaste, para ellos va a ser difícil acomodarse sin Agustín Palavecino, pero cuentan con jugadores importantes como Angello o Marco Pérez. Debemos posicionarnos bien y cuidar las bandas, ser intensos en el medio. Este será un partido muy físico, seguramente más que con Tolima o con Santa Fe".



Ante la ausencia de James Sánchez, Kevin podría ser inicialista frente a los vallecaucanos, algo que motiva mucho para el mediocampista. "Tengo muchas ganas de jugar, llego muy bien físicamente, impresioné al cuerpo técnico con mi estado físico. Ojalá pueda debutar y marcar, lo más importante es que el equipo gane y sumemos en la tabla".



Finalmente, Londoño comentó sus características y lo que puede aportar en el equipo rojo de Antioquia. "Soy un jugador de ida y vuelta, no tengo problema en ayudar a algún compañero. En ataque también estoy dispuesto a aportar, el profe (Gómez) me pide que esté pleno físicamente y poder dar todo de mí. También puedo aportar mi gallardía en el medio campo, cuando me pongo la camiseta de un equipo, me entrego todo. Soy autoexigente, me gusta estar siempre arriba, mostrando el máximo nivel".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8