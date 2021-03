‘Este es el momento justo para irme de Nacional’: Juan David Pérez

La goleada 5-0 de Atlético Nacional sobre Alianza Petrolera pasó a un segundo plano, cuando desde el club comunicaron la renuncia de Juan David Pérez como presidente del equipo. Cargo en el que llevaba desde febrero de 2018. En rueda de prensa virtual este miércoles, el dirigente habló sobre sus razones para dejar el cargo y lo que espera desarrollar en estos dos meses que le restarán de gestión.



"Agradezco a toda la prensa por el tiempo que nos acompañaron, por el trabajo y el respeto por el que estuvieron. También les pido excusas si cometí alguna ligereza, muchas veces los resultados deportivos nos afectan mucho. Me llevo la mejor imagen de ustedes. Después del partido, quise comunicar mi renuncia a Nacional. Desde el pasado 31 de diciembre había tomado esa decisión, el 8 de enero se la había comunicado a mi jefe y estaba estructurando la fecha para entregar mi cargo, por eso la pusimos para fines de abril. Esta fecha es dinámica, como puede que me tarde un poco más de finales de abril, puede que me vaya antes. Todo depende de la transición que podamos hacer debido a la importancia de este cargo", comentó el directivo antioqueño.



Aunque no profundizó las razones por las cuales deja el cargo, remarcó que fue un motivo familiar en el que influyó en esta decisión. Por sustracción no salgo, por sentimientos ante un fracaso deportivo no salgo. No sé si lo dije en público o en privado, pero si Nacional no ganaba la Liga en 2021 me iba. Es un tema de momentos, de tomar decisiones y aquí la familia es importante, es clave. Si tomo esta decisión ahora, creo que este es el momento justo para poder irme".



Sobre el perfil que deberá tener su sucesor, Pérez resaltó que no recomendó a nadie y que todo está en manos de la junta directiva y la familia Ardila, propietaria del club. "Sobre el nuevo presidente, ojalá la Organización Ardila Lulle tome una gran decisión. Es algo muy desgastante, en Nacional debería tomarse la organización de los clubes del sur del continente, que cuentan con un presidente y un gerente general. Tengo que ser respetuoso, el proceso para el nuevo presidente ya debe estar en marcha. La decisión no se tomó ayer, desde el 8 de enero se lo había comunicado a mi jefe. Ellos tienen mucha experiencia, la Organización Ardila Lulle nos ayudó a conseguir 21 títulos".



Aunque le quedó la ‘espinita’ de no poder ganar la Liga, confía que este equipo pueda lograrla este semestre. Con dos meses por delante en el cargo, hay varios retos pendientes, el equipo está encaminado hacia la recuperación, quedan muchos retos pendientes. La masa salarial, la cantidad de jugadores prestados en otros equipos antes eran casi el 70% del salario total, hoy son muchos jugadores en procesos de formación. Duele salir de Nacional. Es un orgullo, un privilegio estar acá. La cumbre del éxito, los momentos de efervescencia no son para siempre. Hay que hacer altos en el camino, tenía la misión de organizar la casa, aunque me quedaron temas pendientes, que espero poder hacer un empalme, ojalá presencial con el que me suceda en el cargo".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8