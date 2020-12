Finalista y jugando bien, pero no quiere revancha: habla DT de América

Juan Cruz Real ha hecho el curso más difícil de todos: ganarse la confianza de la afición del América de Cali después de reemplazar a Guimaraes, el responsable de la estrella 14 en 2019. Le costó, pero ahora entiende que valió la pena.

El DT finalista de la Liga 2020 evita la tentación de hablar de revancha pero sabe que está rondando: "lo primero es que no estoy para tomar revancha de nada, tengo que aprender de experiencias, escuchar. Elegimos tratar de demostrar con trabajo", dijo en entrevista con ESPN Radio.



El argentino entiende que la eliminación de la Copa Libertadores dolió mucho, pero hubo razones más que emociones detrás de ese revés: "Inter fue a la cancha de Boca y allá ganó y casi lo deja fuera, nosotros jugamos bien contra Gremio, que siempre llega a fases finales y con una Católica con predominio en Chile hace muchos años. Tras eso, sin ponerlo de excusa, en ese partido con Gremio pasaron cosas extrafutbolísticas".



EL DT defendió a sus hombres: "a nivel competitivo hace años que América no jugaba la Libertadores y mis jugadores compitieron bien, nos hubiese gustado entrar a Suramericana pero se dio así, aunque entendemos la exigencia de la gente".



Y las cosas se pusieron difíciles en Liga, pero supieron recuperarse a tiempo para estar hoy ante la posibilidad de defender el título de 2019: "luego tuvimos un bache en Liga pero nos pudimos clasificar y en esas fases nos tocaron dos de los equipos más difíciles del torneo", añadió.



"He tratado de no estar en una posición contestataria, no voy a salir a cobrar, todo sirve para aprender", concluyó el estratega.