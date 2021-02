Jarlan Barrera motivado con enfrentar al América: 'es un gran equipo'

Atlético Nacional prepara el encuentro de este domingo contra América de Cali, por la octava fecha en la Liga colombiana I-2021 y Jarlan Barrera confía en ser una pieza clave en el esquema de Alexander Guimarães. "Es un gran partido, hay mucha motivación para hacer las cosas bien. En lo personal, sé que puedo entregar más, pero vamos por buen camino", indicó el samario.

El talentoso mediapunta se refirió a su reacción en el partido contra Once Caldas, cuando fue relevado en la etapa complementaria, en el momento donde el juego seguía igualado sin goles. "El jugador de fútbol no va a querer salir, más en un partido abierto y en mi pensar, sentía que podía marcar diferencia para conseguir un gol, una asistencia o alguna jugada elaborada. Al salir, sentí un poco de frustración y luego apoyé a mi equipo”.



Además, "hay momentos del partido en donde el equipo puede necesitar más apoyo defensivo, sino también en ataque. En Manizales, Jefferson (Duque) ayudó en marca. Esto es un juego de once, donde todos atacamos y todos defendemos".



Sobre la estrategia, Barrera remarcó que "buscamos no sufrir tanto en los partidos y si sufrimos, que el arco se mantenga en cero. Es algo que estamos enfocados".



En cuanto al ambiente dentro del grupo, el ex Junior explicó que "poco a poco nos estamos conociendo más, tanto dentro como fuera del campo. Siempre pensando en pro del equipo, del club y de nuestra hinchada. Buscamos hacer un buen fútbol, con elaboración. El ambiente está bacano".



Además, "la motivación está en enfrentar a un gran equipo como América, estamos contentos porque vamos a contar con el apoyo de hinchas. Siempre queremos mejorar, ellos cuentan con grandes jugadores y esperamos sacar los tres puntos y brindarles este triunfo a nuestros hinchas".



En lo personal, Jarlan indicó que "desde que estoy en el campo, busco hacer un gran partido. Con cualquier jugador que tenga al lado, trato de asociarme, vamos por buen camino, tengo grandes compañeros y siempre queremos hacer lo mejor. Es importante estar atentos tras la pérdida de balón, buscamos estar sólidos y que podamos mantener por gran parte de los partidos, un buen juego".



Finalmente, el samario minimizó que este encuentro sea una especie de revancha por la eliminación en las finales del año pasado. "El fútbol lo veo como una oportunidad de mejora. La eliminación contra América nos dolió mucho. Es otra historia, debemos salir a ganar y es lo que puede aportar para conseguir el objetivo de ser campeones".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8