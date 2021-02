El duelo atractivo de la fecha: DIM se pone a prueba frente al Cali

Deportivo Independiente Medellín recibe este jueves, desde las 8:10 de la noche al Deportivo Cali, por la novena fecha en la Liga colombiana I-2021. Luego de sumar como visitante, los dirigidos por Hernán Darío Gómez buscarán mejorar su juego y mantener esa racha como local, donde ha ganado los cuatro partidos que ha disputado este año por este certamen.

Con respecto al partido frente a Independiente Santa Fe, el técnico Hernán Darío Gómez tuvo que hacer dos variantes obligatorias por lesión; Kevin Londoño por James Sánchez y Edwin Mosquera en lugar de Robert Harrys. Tanto Sánchez (contusión en su rodilla derecha) como Harrys (esguince grado dos en su tobillo derecho), no estarán por lesión. Londoño recibió su primer llamado tras su llegada al equipo desde el fútbol árabe.



El técnico Gómez se refirió de Londoño y Mosquera como "son jugadores interesantes, Kevin Londoño es un jugador ordenado tácticamente, generoso en la ida y vuelta, tiene una buena técnica para ser socio, una pegada fuerte y lo tenemos en cuenta en varias posiciones. Edwin Mosquera es un jugador fuerte, rápido, ha mejorado en todas sus cosas y vamos a lanzarlo por la situación de Robert Harrys (lesión)".



Sobre el rival, ‘Bolillo’ resaltó que "Cali es un equipo que está en gran nivel, cuenta con jugadores importantes, un buen entrenador y seguramente será uno de los partidos más difíciles del campeonato. Contra Alianza se mostró la igualdad en el nivel que hay en Colombia. Cali es un gran equipo, tiene muy buenas individualidades y un técnico experimentado. Cuentan con más trabajo que nosotros y nos tienen ventaja. Nosotros debemos jugar bien con la pelota y ser más efectivos, eso se hace a punta de sociedades y buena condición física".



Además, "estoy pensativo, esperando qué podemos mostrar en el próximo partido. Ojalá sea el Medellín de elaboración que someta al rival. Esperamos no sufrir tanto y perder ese protagonismo, sino, nos aferramos a la táctica. Las posibilidades que tenemos en el ataque es más de elaboración que de algo mecánico. Someter en el juego, cambios de frente y con ese funcionamiento dejemos cerca a los hombres gol de ser efectivo".



Finalmente, ‘Bolillo’ expresó que "ganar un partido en la Liga es algo que me pone contento, cualquiera le gana a cualquiera. No hay favoritismo y tenemos 2 partidos (Santa Fe y Cali) donde miraremos qué estamos hecho, pero luego sigue Envigado que es duro. Hay que sumar seguido para que no nos coja la aurora. Ganarle al Cali da mucho caché”.



Datos entre Independiente Medellín y Deportivo Cali



Por Liga, Independiente Medellín disputó 231 partidos contra Deportivo Cali. Los vallecaucanos ganaron 97, frente a 73 del poderoso y 61 empates. En cuanto a goles marcados, Cali anotó 348 frente a 301 de los antioqueños.



Independiente Medellín ha conseguido 14 puntos en la Liga I-2021; más que en cualquiera de sus anteriores cuatro torneos a esta altura (ocho partidos jugados). Matías Mier es el futbolista de Independiente Medellín que ha participado directamente en más disparos (20) en la Liga I-2021, con 10 remates y 10 chances creadas, pero solo ha participado en una anotación (un gol).



Deportivo Cali obtuvo tres triunfos y un empate en sus últimos cuatro duelos ante Independiente Medellín en Primera División; es su mejor racha ante este rival desde diciembre 2014 – junio 2016 (7 partidos – cuatro victorias, tres empates). Por segundo torneo consecutivo, Deportivo Cali no ha perdido ninguno de sus primeros ocho partidos; desde que se juegan torneos cortos (2002), siempre había perdido al menos uno de sus primeros ocho juegos. Dos jugadores del Deportivo



Cali han realizado 20 quites en la Liga I-2021: Carlos Robles y Jhojan Valencia; un solo futbolista en el torneo los supera (21, Mauricio Castaño, de Jaguares).



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Alexis Rolín, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Kevin Londoño, Matías Mier, Edwin Mosquera, Javier Reina; Agustín Vuletich.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 8:10 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Eder Vergara (Córdoba).



VAR: Gustavo Murillo (Chocó).



T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8