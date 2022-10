Vibrante definición de la Liga: resultados y posiciones en fecha 20

Momento definitivo en la Liga BetlPlay 2022-II con la llegada de la fecha 20, para conocer los ocho clubes que disputarán los cuadrangulares. Seis cupos para 11 clubes aun en carrera, por la estrella de fin de año.



Siga acá EN VIVO, los resultados y tabla de posiciones.



Fecha 20 Liga BetPlay 2022-II

Sábado 29 de octubre



Envigado 1-1 Tolima

Cali 1-0 Patriotas

Domingo 30 de octubre

4:00 p.m.

Bucaramanga vs Pereira

Unión Magdalena vs América

Alianza Petrolera vs Millonarios

Santa Fe vs Once Caldas

Pasto vs Medellín

Jaguares vs Juniors

Cortuluá vs Águilas Doradas

Nacional vs Equidad



Tabla de posiciones

1. Águilas Doradas 32 pts | DG +8

2. Medellín 32 pts | DG +5

3. Pasto 31 pts | DG +1

4. Santa Fe 31 pts | DG -2

5. América 30 pts | DG +10

6. Once Caldas 30 pts | DG +4

7. Bucaramanga 30 pts | DG +3

8. Millonarios 29 pts | DG +8

9. Nacional 29 pts | DG +6

10. Pereira 29 pts | DG +3

11. Junior 28 pts | DG +3

12. Unión Magdalena 28 pts | DG -5

13. Equidad 27 pts | DG +1

14. Tolima 26 pts | DG +1

15. Envigado 26 pts | DG 0

16. Jaguares 20 pts | DG -4

17. Alianza Petrolera 17 pts | DG -6

18. Cali 16 pts | DG -13

19. Patriotas 15 pts | -7

20. Cortuluá 10 pts | DG -16