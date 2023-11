Tiempo efectivo de juego en Liga: ni te imaginas a colero del ranking

¿Aburrido de ver cómo los partidos en el fútbol colombiano parecen jugarse a una velocidad distintas de otras ligas, incluso suramericanas? ¡Espere!

Es verdad que en el país los partidos no superan los 60 minutos efectivos de tiempo de juego y eso puede ser una razón de preocupación, pero la realidad es que en el fútbol mundial los promedios no son tan superiores.



Según un informe de Opta de la temporada 2022/2023, los partidos no suelen superar los 65 minutos de tiempo efectivo -salvo algunos de Manchester City y PSG, los clubes que más juegan- y de hecho en las cinco grandes ligas de Europa, la situación, a pesar de la reposición de minutos al final de los juegos, no ha mejorado radicalmente: "la Ligue 1 sigue siendo donde más se juega, pero ha bajado del 58,52% al 57,86%. También la Bundesliga (del 56,89% al 55,73%). La Serie A ha experimentado el mayor descenso (del 57,49% al 55,66%) y la Premier League registra 56,03%", dice el informe.



¿Consuelo de tontos? Sí y no. Los promedios en Colombia hablan del 56 por ciento para el mejor y 51 por ciento para el de colero del ranking, pero hay margen de mejora.



Según el último informe de Dimayor, en Liga Betplay hay más de un resultado inesperado a la hora de medir los equipos que más y menos juegan, teniendo en cuenta las 20 fechas de la ronda todos contra todos.



Millonarios es el equipo con más tiempo efectivo de juego en las 20 fechas de la Liga, con un promedio de 56:02 minutos por partido (56,1 %), y el que le sigue es Jaguares, equipo que peleó el descenso este semestre y tuvo el peor promedio ofensivo de toda la historia del fútbol profesional colombiano. Su promedio es de 55:09 minutos por juego (55,7%).



El tercero en esa tabla es otro inesperado, el eliminado Deportivo Pasto (54:51, 54,5%), superando a Junior (54:43, 54,6%) y Atlético Nacional (53:43, 54,3%), ambos en cuadrangulares.



No deja de ser inesperado que los descendidos Unión Magdalena y Atlético Huila tengan mejores promedios que al menos cuatro de los clasificados a los cuadrangulares. Esta es la clasificación de todos los equipos de la Liga:

Tiempo efectivo de juego, Liga Betplay II 2023 Foto: Tomado de X @Dimayor

"Millonarios es uno de los equipos de los que más juega en el fútbol colombiano, el que más tiempo efectivo tiene en el país, por qué no preguntas lo que hizo Cúcuta allá (El Campín). Cecilia, se quemó tiempo, pero es la primera vez en el FPC que reponen diez minutos, está bien que se pueda jugar, pero jugamos 103 minutos, es suficiente”, dijo Alberto Gamero al final del duelo que empató 1-1 contra Cúcuta, por al semifinal de la Copa Betplay. Y evidentemente tiene razón.

​Pero el dato más sorprendente pasa por equipos muy alabados por su juego vistoso y su vocación ofensiva, aunque a la hora del juego real están en el sótano de la tabla.

​Independiente Medellín ocupa el puesto 17 con promedio de 52:24 (52,6 %) y el sorprendente colero es nada menos que el América de Cali, con 51:54 (51,3 %). ¿El equipo que más bonito juega es el que menos tiempo efectivo muestra? Sin duda será un dolor de cabeza para la filosofía de juego intenso de Lucas González.