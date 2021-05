La Liga BetPlay ha tenido lógica: pronóstico para las semifinales

Están casi listas las llaves de semifinales de la Liga BetPlay I-2021. Solo falta definir el clasificado del partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, aunque el pronóstico indica que ya no hay nada que hacer, o tal vez solo un milagro, para el azucarero.



Millonarios eliminó a América de Cali, el actual campeón, y enfrentará a Junior de Barranquilla, que dejó en el camino de cuartos de final a Santa Fe. Por otro lado, La Equidad sacó de competencia a Atlético Nacional, y espera por Tolima o -si Dios se apiada de ellos- los verdes caleños.



Muchos dieron como batacazo la eliminación de América y Nacional, pero la lógica se ha mantenido en la Liga, y realmente no hubo sorpresas en las llaves. Por eso la única posibilidad de sorpresa sería si el Cali remonta el 0-3 en contra el pijao.



Empecemos por América y su caída contra Millonarios. El escarlata, estaba cantado, no era favorito para eliminar al embajador, pues no tuvo un semestre bueno, se clasificó en las fechas finales, pero lo hizo sin demostrar un nivel elevado. Además, el equipo albiazul es el único -junto al Cali- que no tiene competición internacional, y su calendario, logística de desplazamientos y tiempos de recuperación, eran ventajas claras para los de Alberto Gamero.



Y es que si bien Millonarios tuvo que jugar en Ibagué y no en Bogotá, América tuvo que viajar a Brasil para jugar la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro; y como perdió, pues el desgaste no solo fue físico sino emocional. Y para colmo, un par de días antes del juego de vuelta, el escarlata sacó a Juan Cruz Real y le tocó a Jersson González, entrenador de juveniles, asumir el reto de remontar.



En Junior-Santa Fe ganó nuevamente la lógica: aunque ambos están en Copa Libertadores, y al tiburón le tocó viajar a Argentina para enfrentar a River Plate a mitad de semana, llevaba una ventaja de dos goles (ganó 3-1 en la ida). Esa diferencia era muy difícil de superar por dos grandes razones: Junior no ha perdido por dos goles este año; y Santa Fe no le ha ganado a ningún grande en 2021. Además, el cardenal no tenía un goleador, mientras que el equipo ñero contó con Miguel Borja, quien marcó doblete en la ida e hizo la diferencia.



Pasemos a la caída de Nacional contra Equidad. El verde fue el primero en el ‘todos contra todos’, y la sorpresa es que no haya llegado a la serie de penaltis, pues en casa la estadística decía que tenía que ganar, pues fue el mejor local del torneo regular (8 triunfos y un empate).



Sin embargo, La Equidad solo perdió con dos grandes, Cali y Santa Fe, pero le ganó a Nacional, Millonarios y América. Alexis García demostró que su táctica ha evolucionado y dejó claro que puede ser el palo del campeonato.



Finalmente, Tolima sentenció a su favor la llave con el 3-0, pues solamente una vez perdió por dos goles, y tres veces cayó por un solo tanto de diferencia. Por su parte, el azucarero ya perdió por tres goles con el pijao en una llave de ida y vuelta, en Copa Sudamericana, y no fue capaz de remontarla, pues apenas igualó 0-0.



Así, el pronóstico indicaría que podría haber final bogotana. Millonarios corre con el favoritismo, pues hasta las coincidencias en los torneos cortos lo acompañan.



Por su parte, Equidad no es claro favorito, pero es el único que no tiene nada que perder, pues sus procesos no van de la mano de los títulos. Alexis García cuenta con la confianza de la dirigencia, mientras que Hernán Torres es discutido. Si hay que dar un favorito por lo deportivo, sería el vinotinto y oro, aunque el asegurador está pletórico por la eliminación a Nacional.