El dato que deja favorito a Nacional y Millonarios…y condena al Tolima

Se vienen los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 y ya se palpitan duelos como Millonarios vs. América, Santa Fe vs. Junior, Atlético Nacional vs. La Equidad y Deportivo Cali contra Deportes Tolima.



El camino al título promete muchas emociones e imprevistos para la mayoría de equipos, pues tendrán que afrontar la fase final del campeonato colombiano con la fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Deportivo Cali y Millonarios tendrán la presión de llegar muy lejos, pues son los únicos que solo se dedicarán a la Liga.



Hay un dato histórico que empieza a perfilar a los posibles candidatos al título. Y ese antecedente de torneos cortos, deja bien parado a Atlético Nacional y a Millonarios como favoritos a salir campeón. Entre otras cosas, el Deportes Tolima queda condenado por la estadística, así como el Junior se ve también comprometido.



¿En qué posición se clasificaron los equipos que han sido campeones de los torneos cortos?



Según la historia, en las 37 ediciones de torneos semestrales, el equipo que se clasificó en el primer puesto salió campeón en 13 oportunidades. Así, Nacional se ilusiona, pues esa es la posición en la que más veces se coronó un club en la liga colombiana.



El dato también le cae muy bien a Millonarios, que se clasificó tercero en la Liga I-2021. Y justamente ese puesto es el siguiente en el historial en el que más equipos terminaron campeones. En seis oportunidades, el tercer clasificado obtuvo la estrella.



El segundo puesto, que este año lo obtuvo Santa Fe, es el siguiente con más títulos: 5 veces el escolta del líder se quedó con el campeonato. El clasificado en el octavo puesto salió campeón en cuatro ocasiones, un dato al que se aferra América de Cali, que va por su triple corona consecutiva.



El 4º puesto tiene 3 títulos en la historia de torneos cortos, mientras que 7º clasificado ganó en dos oportunidades la estrella.



¿Y el quinto puesto? En toda la historia de los torneos semestrales en Colombia, nunca el equipo que se metió en las fases finales en esa posición ha podido salir campeón. Un dato para nada alentador para los hinchas del Deportes Tolima, pero también es un reto para los piajos de romper con ese paradigma.