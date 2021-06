Liga 2021-II a la vista: novedades de los clubes en la pretemporada

Independiente Medellín fue uno de los primeros en madrugarle a la pretemporada, preparando lo que será el campeonato del segundo semestre. En la última semana se sumaron Atlético Nacional y América de Cali, que de a poco empiezan a entregar noticias en cuanto a la salida y llegada de jugadores.



En FUTBOLRED hacemos un balance de cada uno de los clubes que están trabajando. Algunos ya empezaron con partidos de preparación.

Independiente Medellín: después de quedar eliminados en la fase regular, los dirigidos por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez salieron a vacaciones poco más de dos semanas y regresaron a Llanogrande para acondicionarse físicamente. Cumplen con la sexta semana de preparación. Respecto a la llegada de jugadores solo se han sumado Sebastián Hernández, quien se trabaja a la par del grupo, y Miguel Camargo, quien está con selección de Panamá.



Este jueves, DIM recibió la visita de Yairo Moreno, jugador que fue desconvocado de Selección Colombia a causa de una lesión. Semanas antes habían recibido a James Rodríguez.



Atlético Nacional: este miércoles inició la pretemporada verdolaga con exámenes médicos y diferentes pruebas físicas. El equipo antioqueño tuvo unos días de descanso tras culminar su participación en fase de grupos de Copa Libertadores. Las principales novedades en el inicio de trabajos es la ausencia de los dos hombres de Selección Colombia: Aldair Quintana y Baldomero Perlaza, además de oficializar la salida de Yerson Mosquera al Wolves.



Por otro lado, se conoció que Néider Moreno se despidió este jueves de sus compañeros. Todo parece indicar que regresaría a Santa Fe. Nacional estima cinco semanas de trabajos y hace contactos para algunos encuentros amistosos.



América de Cali: el equipo escarlata empezó a trabajar bajo la orientación de Juan Carlos Osorio, quien fue presentado el miércoles como el nuevo entrenador. Este jueves el 'profe' tuvo su primera sesión con el grupo y entre las principales novedades aparece Carlos Sierra, quien regresó del préstamo en Tolima, y David Lemos, procedente de Once Caldas.



Duván Vergara se entrenó con la '10', por lo que se presume que Yesus Cabrera no hará parte del equipo para el segundo semestre. El chileno Rodrigo Ureña y el peruano Aldair Rodríguez, se mantienen con los 'Diablos Rojos', que tendrían un juego amistoso en Miami frente a River, a finales de junio.



Once Caldas: el equipo de Eduardo Lara fue otro que inició trabajos de preparación en los últimos días. También es el que más noticias ha entregado en lo que respecta a la salida y llegada de jugadores. Con el uruguayo Mario Risso ya son seis los nuevos jugadores para el segundo semestre. Nicolás Palacios, Nicolás Giraldo, Brayan Angulo, Félix Micolta y Jéfferson Cuero, ya se entrenan con el club. No se descartan más fichajes.



Este jueves, el 'Blanco-Blanco' se entrenó en el bosque popular El Prado, donde inició con trabajos físicos. Buscan partidos de fogueo en el Eje Cafetero.



Envigado: más allá de estrenar técnico (Alberto Suárez), los naranjas no han entregado más noticias en su pretemporada. Se estima la llegada de jugadores de Nacional / DIM en condición de préstamo. Envigado ya jugó su primer doblete amistoso frente al Medellín. Con el equipo A igualó 0-0 y con el B ganó 1-0, con anotación de Manuel Chávez.



Jaguares: orientados por César Torres, los felinos fueron uno de los primeros equipos en volver a trabajos. Ya completan la tercera semana de pretemporada. De momento han anunciado la salida de cinco jugadores y el fichaje de Nelino Tapia, procedente de Boyacá Chicó, y el venezolano, Luis Daniel Chiquillo.



Deportivo Pasto: completaron diez días de trabajos en la capital nariñenses. Por lo pronto no han entregado noticias en cuanto a fichajes, pero sí se ha confirmado la salida de cuatro jugadores. Pese a esto, los volcánicos mantiene su base para el segundo semestre. En la última semana han realizado trabajos de fuerza en gimnasio y adaptación técnica en campo.



Patriotas: el equipo boyancese inició pretemporada estrenando técnico: Jhon Mario Ramírez, sin embargo el Covid-19 lo llevó a ser hospitalizado en un hospital de Tunja, donde se recupera para ponerse al frente del grupo. Sus muchachos continúan trabajando enfocados en fortalecer el aspecto físico. No hay noticias en cuanto a altas y bajas.



Rionegro Águilas: en las últimas horas, el elenco dorado sumó a su segundo fichaje para el segundo semestre. Se trata del uruguayo Facundo Ospitaleche, quien se une a Oswaldo Henríquez. El equipo del oriente antioqueño perdió a seis de sus fichas, pero consiguió sostener a sus hombres más importantes, comandados por Christian Marrugo. La última sesión se cumplió en el estadio Alberto Grisales.



Alianza Petrolera: en los últimos días confirmaron la llegada de un extremo procedente del Boca Juniors de Cali. Se trata de Felipe Morales, quien se suma a Yhormar Hurtado, Estefano Arango, Jhon Pérez, Pablo Bueno, Julián Guevara y José Luis Chunga, primeros fichajes anunciados en el equipo de Hubert Boherth. Ya jugaron doblete amistoso frente a Real Santander, con empates 0-0 y 2-2.