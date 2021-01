¡No busques más Falcao! Millonarios y la verdad sobre su regreso

Es una suma de felices coincidencias: Millonarios se está reforzando con jugadores experimentados, con hombres que peleen títulos y no solo ganen partidos, está apostando a nombres rutilantes para satisfacer a los hinchas, desconcertados tras los pobres resultados del año 2020.

Y al mismo tiempo, Falcao García, confeso hincha azul, está con un pie afuera de Galatasaray de Turquía, sin opciones claras para seguir su carrera y arrastrando lesiones que lo están marginando de las principales ligas.



¿Por qué no hacerlos coincidir? ¿Por qué no ilusionarse con un 'Tigre' vestido de azul en la cancha de El Campín?



La pregunta hay que hacérsela directamente a Gustavo Serpa, máximo accionista del club azul, a quien hace rato le está rondando la idea.



"Sueño con esa posibilidad, todos los días. Es más, hablé una vez con Falcao, no recuerdo la circunstancia o el momento… Pero alcancé a tocar base, como se dice. Es un sueño y un anhelo que un día ojalá se consolide y se dé.

Pero eso va a depender única y exclusivamente de él… Sería un sueño y sería maravilloso", dijo el directivo en entrevista con el VBar de Caracol Radio.



No es que la realidad haya cambiado mucho, Falcao sigue en Europa y verlo de regreso o pensando en el retiro en la casa azul, en un año de Copa América y Eliminatorias a Qatar 2022, no es sencillo.



Pero, como afirma Serpa, es un sueño. ¿Se cumplirá? Habrá que preguntarle ahora al propio delantero samario.