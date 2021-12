Teófilo destacó a sus compañeros: ‘se les ve el hambre de gloria’

Deportivo Cali y Deportes Tolima abrirán la final de la Liga BetPlay, este domingo en el estadio de Palmaseca. Duelo definitivo y con opción de sacar ventaja en la ida. Esa es la consigna por parte del cuadro azucarero.



Teófilo Gutiérrez, como capitán del Cali, habló en la rueda de prensa previa a la final, sobre la importancia del partido. Además, de la conexión que ha logrado con el plantel e hinchas, haciéndolo un partido más que especial.



Sentimiento por el Deportivo Cali: el cariño es sinónimo de alegría, en el camerino, en los partidos con la picardía que me caracteriza, ya me conocen los rivales. Más Tolima nos hemos enfrentado en muchas ocasiones y los he disfrutado. Esta final tiene un sabor bonito porque es con el Cali. Un club al que le estoy cogiendo cariño, por los compañeros y el gran entrenador. La parte mental influye, es muy linda. La gente y hemos llevado al hincha a enamorarse de la entrega, del juego. Eso se verá reflejado mañana. Es una presión grande. Nos estamos acostumbrando a esto.



Me he rodeado de gente ganadora. En Cali hay jugadores que han ganado, otros con mucha proyección. Rodearse con personas así hace que el nivel suba, en cada entrenamiento y concentración. Hay gente con mucha hambre de ganar, vamos camino hacia ello. No tenemos duda de eso, con un gran ambiente. Cali me abrió las puertas y eso para mí no tiene precio. Voy a dejar la vida en cada partido y más en esta final.



Experiencia en finales: el hambre de gloria se le ve a todos en la cancha, cuando entrenan. Tenemos un gran entrenador, eso es importante. Todo se ve reflejado en la cancha, dejamos afuera a Nacional y Junior, que son equipos de finales. Hemos enfrentado esto con valor y coraje. Se nos han dado los resultados y venimos jugando domingo y miércoles, no hay excusa.



Creo que el amor y pasión al fútbol, el querer enamorar a nuestras familias y a la gente. Lo hemos hecho bien, jugando al balón, yendo a todas las canchas a jugar bien. Cuando uno sale a jugar de tú a tú es bueno. Estas finales son de detalles y hemos marcado bien el camino, teniendo claro el objetivo. Cali llegó a la final con mérito, por ir al frente, por no entregar nada al rival. Eso me deja tranquilo, por la calidad de jugadores.



Cómo jugarle al Tolima: la vamos a jugar como se debe, con buen fútbol, carácter. Con nuestra hinchada será un gran espectáculo. Nos hemos acostumbrado a enfrentar a esa clase de rivales. Con respeto pero sabiendo que el Cali quiere ese objetivo.