¿Dimayor moverá las fechas de la final? Sigue la duda en Liga BetPlay

La Liga BetPlay entró en su fase definitiva, con la definición de los cuadrangulares. Faltan dos jornadas para definir cuáles serán los dos clubes que se jugarán la primera final del año. Todos los ojos están puestos en la definición de este fin de semana, por los cruces que hay.

Sobre el papel, la ilusión de aficionados y el mundo del fútbol está en la eventual final que habría. El cruce entre Millonarios y Nacional despierta todo el interés, al ser los dos clubes más ganadores del país, en lo que sería una disputa por el título inédita. Sin embargo, habrá que esperar a lo que ocurra, pues Alianza Petrolera tiene chances de llegar y la zona de los azules aún no está resuelta, pese a tener la primera opción.



La convocatoria de la Selección Colombia, en la que incluyeron jugadores de azules y verdes, generó polémica, pues pierden jugadores en fases definitivas. Ante este panorama, surgieron especulaciones para mover las fechas de finales, en caso de un eventual cruce, para que cuenten con Álvaro Montero, Óscar Cortés, Kevin Mier y Andrés Salazar respectivamente.



En entrevista del Supercombo de Cali de RCN, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se refirió a la posibilidad de modificar las fechas “Aún no hay cambios en la final, porque no sabemos qué equipos van a ser los finalistas, la idea acá es privilegiar a los clubes”.



Además, añadió sobre la propuesta que hicieron, desde la Dimayor, para evitar los cruces con las fechas FIFA “Nosotros propusimos un torneo a un año donde pudiera haber facilidad de plantación y mayor descanso para los clubes, pero no fue aceptado por un tema económico para los clubes”.



Concluyó con “Programar está en cabeza de Dimayor pero no se haría sin contar con los clubes”.