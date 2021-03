Dimayor se pone seria: exige explicación por las graves fallas del VAR

El presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, se refirió por primera vez a un tema que ya lleva varios días en la agenda de fútbol colombiano: las fallas del VAR.

El directivo reconoció que las fallas en el clásico entre Nacional y Medellín (0-0) fueron demasiado evidentes y graves como para dejarlas pasar por alto y añadió un detalle: no es la primera vez que hay problemas técnicos con la herramienta, operada en Colombia por la firma española Mediapro.



"El reclamo de Medellín es válido. La explicación de Mediapro fue de orden técnica y la aceptamos pero esperamos que no vuelva a pasar, ya que no es la primera vez", explicó Jaramillo para el programa Blog Deportivo de Blu Radio.



Mediapro, a su vez, expidió un comunicado en el que, palabras más, palabras menos, le da toda la responsabilidad al equipo arbitral y asegura que, a pesar de la falla técnica, se ofrecieron las imágenes de la polémica jugada que debió terminar con la expulsión de Alex Castro, de Nacional, a quien el DT Guimaraes salvó de la roja al sustituirlo.



"El equipo técnico inició el proceso de restablecimiento del servidor. Sin embargo, cuando se estaba ejecutando el procedimiento se presentó una situación en el campo de juego que requirió el uso del VAR.3. Para poder atender el requerimiento se habilitaron los servidores de respaldo, mediante los cuales se ubicaron las imágenes requeridas por el juez central", dijo la compañía española.







Vale mencionar que se trata de la compañía también tuvo importantes polémicas en España y al final la Federación de ese país decidió sacarla de su competencia.



En el caso de Colombia, no se ha explicado a qué se debieron las fallas presentadas en el tan polémico clásico antioqueño y es justamente lo que está exigiendo ahora la propia Dimayor.