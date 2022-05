Bueno, malo y feo de la fecha 19: apretada lucha por entrar a los ocho

Terminó la fecha 19 de la Liga BetPlay 2022-I con varias sorpresas. Mientras en la cima del campeonato hubo ‘empatitis’, más abajo, en la lucha por entrar a los ocho, la cosa se apretó. El gran beneficiado fue Envigado.

Lo bueno

- Envigado se metió a los cuadrangulares: el cuadro naranja venció con lo justo a las Águilas Doradas y con 30 puntos está más que clasificado.



- Alianza Petrolera ganó un duelo directo: de la mano de un sensacional Chunga, los de Barranca derrotaron en casa al Once Caldas y quedaron a nada de asegurar su presencia en las finales.



- Cortuluá le huye al descenso: con la importantísima victoria frente a Junior, los del Valle salieron de zona roja y le ganaron la posición a Patriotas.



- Sin juego brusco: no se mostró una sola cartulina roja por segunda vez en lo que va del torneo.

Lo malo

- Nacional no levanta cabeza: con el empate frente al Pereira, el verde suma cuatro partidos consecutivos sin ganar. Los cuadrangulares lo pueden agarrar con la curva de rendimiento por lo bajo.



- Bucaramanga y Santa Fe se dejaron amargar: ambos equipos empezaron ganando sus respectivos duelos, pero por desconcentraciones puntuales les anotaron. Al final consiguieron un empate que los deja parcialmente fuera de los ocho. En la última jornada se juegan el todo o nada.



- Águilas Doradas y Once Caldas decepcionaron: cada uno perdió su partido, que era prácticamente una final, y prácticamente le dicen adiós a las finales del fútbol colombiano.



- Proceso Guimaraes no arranca: el tanto de Lemos maquilló lo que pudo ser una goleada catastrófica en Pasto. América está obligado a mejorar para iniciar el segundo semestre con otra mentalidad.

Lo feo

- DIM vs Jaguares: nuevo capítulo oscuro en el fútbol colombiano. En medio de una crisis social en Montería, Medellín se quejó de no tener garantías de seguridad. La Dimayor, lejos de comprender la tensa situación, optó por jugar a como diera lugar y la falta de colegaje de Jaguares quedó en evidencia al presentarse en el Jaraguay como si nada pasara. El paro armado le importó poco a los directivos del fútbol...



- Penoso cruce en el Polideportivo Sur: previo al inicio de la segunda parte, Fernando Salazar y Johan Fano, presidente y delegado deportivo de Águilas Doradas, protagonizaron un enfrentamiento con personal del Envigado justo al lado del terreno de juego. Tal fue la situación que la policía tuvo que meterse para controlar la situación.