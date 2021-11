Atentos al descenso: partidos con VAR para la jornada 18 de la Liga

La Liga BetPlay Dimayor entró en etapa definitiva. Los clubes implicados en el tema de la clasificación a cuadrangulares y el descenso se jugarán todas sus cartas en las últimas jornadas del campeonato. La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los duelos con la asistencia de video arbitraje (VAR).

LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 18



Deportivo Pereira vs Jaguares FC

Patriotas FC vs Independiente Medellín

Independiente Santa Fe vs Junior FC

Deportivo Cali vs Deportes Quindío