Dos equipos clasificados: lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha 15

Solo faltan cinco fechas para que finalice el todos contra todos de la Liga BetPlay 2021-II y ya hay dos equipos que se instalaron en la fase final del campeonato colombiano.

Nacional y Millonarios, con 36 y 32 puntos, respectivamente, están en lo más alto de la tabla a la espera de conocer a los otros seis equipos que disputarán los cuadrangulares finales. La particularidad de esta fecha 15 es que equipos como Deportivo Cali y Santa Fe se metieron en la pelea y Jaguares, que es octavo, puede perder su posición en cualquier momento.



En FUTBOLRED analizamos lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada 15 de la Liga BetPlay 2021-II.

Lo bueno

Millonarios: El equipo embajador fue el segundo en obtener la clasificación a los cuadrangulares, luego de derrotar 4-1 a Junior en El Campín y mostrar buen fútbol en el segundo tiempo. Los dirigidos por Alberto Gamero fueron de menos a más y con un Uribe en racha pasaron por encima del cuadro de Arturo Reyes.



Nacional: El líder del campeonato sigue con la buena racha y se impuso por 2-0 al América de Cali, en un partido de alta tensión en el Pascual Guerrero. Los dirigidos por Alejandro Restrepo son fuertes candidatos al título.



Deportivo Cali: El cuadro azucarero sacó la casta en Rionegro y le remontó el marcador a las Águilas Doradas en el final del partidos. El conjunto de Rafael Dudamel sacó tres puntos de oro y se metió en la pelea por clasificar a las finales. Cali llegó a 21 puntos y quedó a uno de Jaguares que es octavo con 22 unidades.



Santa Fe: El equipo cardenal viene en alza y, tras quedare con la Superliga, se impuso al Atlético Huila en la fecha 15 y quedó a dos puntos de meterse en los ocho clasificados. Tiene cinco fechas sin margen de error.



Deportivo Pereira: El matecaña cumple con una estupenda campaña en el segundo semestre del 2021 y con la victoria sobre Patriotas no solo quedó al borde de la clasificación a los cuadrangulares, si no que sacó una leve ventaja en el tema del descenso. Buen momento del equipo que dirige Alexis Márquez, que, además, es finalista de la Copa BetPlay.

​

Lo malo

América de Cali: Los diablos rojos no salen de la mala racha y volvieron a perder en la Liga, esta vez, contra Nacional. Un equipo con pocas ideas y carente de jerarquía causó el enojo de los aficionados, que piden a gritos la salida de Juan Carlos Osorio. El clima en el Pascual Guerrero no fue el mejor y la Policía tuvo que intervenir para evitar alguna agresión a los jugadores y miembros del cuerpo técnico.



Junior: Millonarios hizo ver mal a Atlético Junior en Bogotá con los cuatro goles anotados. El equipo de Arturo Reyes fue completamente desconocido en el segundo tiempo y puso en juego su tranquilidad dentro de los ocho. Es quinto con 24 puntos y, de no ganar en las próximas fechas, puede salir del lote principal.



Atlético Huila: La campaña del Huila en el 2021 fue para el olvido y con la derrota frente a Santa Fe, y la victoria del Pereira sobre Patriotas, el cuadro opita sepultó sus aspiraciones para mantenerse en primera y tendrá que jugar el próximo año en la B.



Independiente Medellín: El poderoso de la montaña no pudo con el Tolima en casa y perdió una buena chance de meterse entre los finalistas, el conjunto de Julio Comesaña empató 2-2 con el pijao y está en el puesto once de la tabla con 20 puntos.

Lo feo

Errores arbitrales: La fecha 15 de la Liga estuvo cargada de errores arbitrales, lo cual enloda el nivel actual del fútbol profesional colombiano. A pesar de la presencia del VAR en algunos partidos, las fallas persisten, lo que hace pensar que hace falta capacitar a los jueces del FPC, de nada sirve implementar la ayuda tecnológica si los colegiados no están los suficientemente capacitados para dirigir un partido.



Mal final en el Pascual Guerrero: El mal momento del América de Cali llevó a que los hinchas escarlatas se saltaran el esquema de seguridad e intentaran invadir la cancha para protestare contra los jugadores y cuerpo técnico por los pésimos resultados. Juan Carlos Osorio salió escoltado y a las afueras del estadio se prestaron inconvenientes de orden público.