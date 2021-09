Mitad del todos contra todos: lo bueno, malo y feo de la fecha 10

El todos contra todos de la Liga llegó a su punto medio y son varios los equipos que se perfilan como los 'fijos' en el lote de los ochos que peleará por el título del segundo semestre del 2021.

Tras diez fechas disputadas, Atlético Nacional se mantiene líder de la competencia, sosteniendo un invicto de nueve victorias y un empate. Por otra parte, Millonarios volvió a sumar de a tres y se mantiene segundo. Tolima, Envigado y Alianza Petrolera no sacan el pie del acelerador y completan los primeros cinco lugares de la tabla. Acá en FUTBOLRED analizamos lo bueno, lo malo y lo feo.



Lo bueno

Atlético Nacional: El equipo verdolaga sigue con la buena racha en la Liga y frente a Junior demostró que es el mejor equipo del FPC. De la mano del 'loco' Alvéz, el cuadro de Alejandro Restrepo remontó el marcador y se llevó los tres puntos del Metropolitano tras un imponerse por 1-3. Nueve victorias y un empate en las diez fechas disputadas.



Millonarios: El equipo embajador no se quiere desprender del líder e hizo respetar su casa al derrotar a Huila por 3-1 en una gran noche para los lateral Felipe Román y Elvis Perlaza, quienes se reportaron con dos golazos. Los de Gamero llegaron a 22 puntos en el campeonato.



Santa Fe: Luego de tres empates consecutivos, finalmente, Independiente Santa Fe volvió a ganar en la Liga y con un 0-1 en Nariño, frente al Deportivo Pasto, logró escalar a la casilla 15 con 10 unidades en diez fechas disputadas.



Independiente Medellín: Julio Avelino Comesaña le regresó la sonrisa a los hinchas de Independiente Medellín tras imponerse por 3-1 a Once Caldas en el inicio de la fecha diez. El poderoso se ilusiona con meterse al grupo de los ocho al sumar 14 puntos en lo que va del campeonato. Es noveno con el mismo puntaje del América, que es octavo.



Alianza Petrolera: El equipo de Hubert Bodhert juega bien y frente a Patriotas reafirmó su estadía en el grupo de los ocho. El 3-0 en su estadio le permite a los de Barrancabermeja ilusionarse con disputar las finales del campeonato.

Lo malo

Junior: Con la llegada de Arturo Reyes a la dirección técnica, se esperaba que el cuadro barranquillero tuviera una mejor presentación el terreno de juego; sin embargo, la situación no ha mejorado en el rojiblanco y tras la caída frente a Nacional el tiburón está en la casilla 13 con once puntos y un partido menos (Huila).



América de Cali: El cuadro escarlata no levanta cabeza y los hinchas están inconformes con Juan Carlos Osorio. La caída en casa frente a Jaguares refleja el mal momento del equipo que por ahora es octavo y tiene en riesgo su clasificación a la instancia final.



Bucaramanga: Los leopardos pasaron de ser el equipo revelación del torneo a ser una decepción desde la salida de Óscar Upegui. Las sopresivas decisiones de las directivas tienen al Bucaramanga confundido y por fuera de los ocho clasificados. Son décimos en la general. Cinco partidos sin ganar.





Lo feo

Expulsión de Álvaro Montero: En el partido Deportes Tolima vs Deportivo Cali (1-1), Álvaro Montero, arquero de la Selección Colombia, fue expulsado por una agresión a Hernán Menosse, en una jugada sin balón en la que el guardameta pijao persiguió al defensor azucarero hasta casi la mitad de la cancha, para empujarlo por la espalda, al haberle impedido sacar largo e iniciar una jugada de contragolpe. La reacción de Montero fue desconocida y lamentable. ¡Hay que dar ejemplo!