Otro cambio en la programación: ajuste en la primera fecha de la Liga 

A través de un comunicado ofical, Dimayor informó que hay otro cambio en la programación de la primera fecha de la Liga BetPlay 2021-II.

Los partidos Alianza Petrolera vs La Equidad y Once Caldas vs Atlético Huila fueron los primeros en presentar cambios en la fecha y hora. Ahora, es el juego entre Deportes Tolima vs Deportivo Pereira el que se modificó y quedó para el lunes 19 de julio a las 4 de la tarde.



Originalmente, el partido entre pijaos y matecañas estaba agendado para el martes 20 de julio a las 7:30 p.m.



Esta es la nueva programación

19 de julio



Deportes Tolima vs Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



Once Caldas vs Atlético Huila

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win +



Alianza Petrolera vs La Equidad

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +