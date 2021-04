¿Otra vez sin VAR? Nueva falla de la herramienta en el Equidad-Cali 

La Equidad y Deportivo Cali se enfrentan en el cierre de la jornada de este jueves, en uno de los duelos decisivos de la fase regular de la Liga BetPlay 2021-I.

Sin embargo, el partido que se desarrolla con total normalidad en el estadio de Metropolitano de Techo, tuvo un inconveniente con la herramienta del VAR, ya que, durante unos minutos del primer tiempo, presentó fallas y no pudo ser utilizada mientras transcurría el partido.



Ante la falla tecnológica, el juez de la contienda, John Alexander Ospina, actuó de manera correcta y paró el partido para informarle a los capitanes de los equipos -Walmer Pacheco en Equidad y Juan Camilo Angulo en Cali- que el VAR no estaba funcionando y se estaba jugando sin la ayuda en dicho momento, tal y como se informó en la transmisión oficial.



Para fortuna de ambos clubes, durante el corto tiempo que se jugó sin VAR, no se presentaron acciones de juego polémicas y el problema no pasó a mayores términos, como sí lo fue en el clásico antioqueño entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. ¡Lamentable!.