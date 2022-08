Pecados de Junior e inesperada nostalgia de Santa Fe: habla Sambueza

Un día después del batacazo, los criticados jugadores han empezado a poner la cara en Atlético Junior. El primero, Fabián Sambueza, quien reconoció los pecados contra Unión Magdalena en la derrota 0-1 por la ida de la semifinal de la Copa Betplay.

El argentino explicó que la dictadura del resultado mata todos los esfuerzos: "lo que pasa es que el fútbol se reduce a solo ganar. Ese partido que perdimos con Union de Santa Fe (Copa Sudamericana), llegamos tres veces y en un rebote ellos marcaron. Seguimos atacando y otro gol de la nada. Al final lo mismo pasó con Once Caldas. Ayer el Unión Magdalena pateó dos veces. Son cosas que tenemos que mejorar nosotros, tratar de reinventarnos, aprovechar las situaciones que tengamos y ser más fuertes defensivamente porque nos llegan dos veces y marcan", dijo en charla con el Vbar de Caracol.



No hay paz para trabajar tras una derrota, pero la realidad es innegociable: "al final uno como técnico no puede trabajar tranquilo sabiendo que se pierdes un partido, ya no estás. Pero los equipos grandes son así, debes aceptar la responsabilidad evitando resultados negativos".



Sambueza explicó que la diferencia en Copa es corta y se puede superar, pero que se necesita una unión de grupo a toda prueba: "para salir de las crisis, la mejor manera es hablar, aclarar los puntos que no estén firmes; segundo, apoyarse, no solo de boca sino todos en la misma sintonía; un asado siempre sirve porque ahí se conocen más a las personas. Me ha pasado que las salidas nocturnas, cuando se podían, hicieron que el equipo fuera una hermandad. Todo suma. Lo importante es que todos sepamos para dónde vamos, que no sea cada uno por su lado porque empiezan los rumores y se rompen los grupos", explicó.



Y entonces, casi con nostalgia, recordó cuando vivió esa mística: "el lugar en donde más apoyo tuve al ir fue en Santa Fe. Los muchachos fueron hasta la sede y nos apoyaron. Todos fuimos uno, pudimos sacar todo adelante. Sí, perdimos la final, pero logramos salir adelante juntos", concluyó.