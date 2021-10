¡No hay cupo para tanto equipo! Así será el remate de Liga BetPlay

La Liga BetPlay Dimayor está llegando al tramo final de la fase del todos contra todos, los cupos por clasificar a los cuadrangulares finales empiezan a ser escasos. Algunos ya tienen la mente en lo que será el remate, pero con ojo en la fiesta de fin de año, mientras que los que aún sueñan con clasificar empiezan a hacer cálculos de qué necesitan para avanzar de ronda.



Solo hay dos clasificados, Nacional y Millonarios ya aseguraron su lugar en los cuadrangulares, la competencia en ellos será en estar como cabezas de serie. En la lista vienen Tolima y Pereira, con 28 unidades, solo una mala racha y otros resultados los dejarían fuera de los clasificados, pero, tienen más de un pie listo en las finales de diciembre.



La fecha 17 puede empezar a decantar las opciones de cada uno de los aspirantes, dejar más equipos con el cupo asegurado. Además, de empezar a configurar el número mágico para acceder a los ocho clasificados, teniendo en cuenta la cantidad máxima de puntos que pueden alcanzar los que están afuera de los ocho y con opciones de meterse.



El lote provisional de los ocho lo complementan Envigado (26 pts), Alianza Petrolera (25 pts), Junior (25 pts) y Deportivo Cali (24 pts). Esos cuatro lugares serían los que aún están pendientes, pues los resultados que consigan en adelante, dependerá mucho, además, de los duelos directos que tengan con los que vienen atrás.



En el caso de Envigado, tendrán solo a Bucaramanga como rival directo, los otros tres rivales (Once Caldas, Águilas Doradas y Huila) están fuera y sin opciones. Para Alianza Petrolera el panorama es más complicado, tendrán dos rivales que están peleando por el cupo a cuadrangulares (América en la fecha 17 y Junior en la última jornada) pero con Millonarios, segundo en la tabla en El Campín, además, de tener al Huila en la jornada 18.



Junior viene de ceder puntos en casa contra Quindío, dejándolo con chances de acceder a los clasificados. Recibirán el lunes 1 de noviembre a Pasto. Luego deberán visitar a Santa Fe, que es noveno y está a dos puntos de los tiburones, en El Campín. Equidad y Alianza Petrolera serán parte del remate de las jornadas 19 y 20.



Al Cali tampoco le quedará fácil, pues tendrá al Huila como juez en la fecha 17, luego van dos duelos directos, Quindío y Jaguares, que están con opciones. El final del todos contra todos serán contra Once Caldas.



Santa Fe (23 pts), América (22 pts), Jaguares (22 pts), Bucaramanga (22 pts), Quindío (21 pts) y Medellín (20 pts) son los que están afuera, pero sueñan con meterse en la pelea. Aquí hay varios cruces que pueden dejar sin opciones a varios equipos.



Caso de Santa Fe contra Quindío y Junior, en las dos próximas jornadas, pero tendrá opciones de ratificarse con dos eliminados Once Caldas y Águilas Doradas. América de Cali se la jugará por recortar distancias, con 22 unidades enfrentará a Alianza Petrolera el domingo, que tiene 25 unidades. Luego seguirá Equidad y Pasto, para rematar con Pereira, que de no llegar clasificado a la jornada 20, será otro duelo crucial.



Jaguares es otro que no la tiene fácil, tres duelos complicados se le vienen. Nacional, Pereira y Cali, donde dependerá mucho de sí mismo y lo que haga en esos tres duelos para llegar con vida al remate contra Patriotas.



Bucaramanga también deberá superar rivales que lo pueden dejar sin chances en las jornadas finales. Envigado, que está en el lote de los ocho, Nacional en el Atanasio y recibirá al Tolima. Cerrará contra Equidad.



Las prioridades del Quindío son no descender, pero saben que solo lo lograrán ganando. De conseguirlo, también tendrán chances de clasificar a los cuadrangulares. Santa Fe y Cali serán cruciales para sus aspiraciones, luego uno vital en la pelea de la categoría contra Patriotas, para cerrar visitando al Tolima.



Medellín solo tiene una opción, ganar o ganar, un empate comprometería todo, la derrota en cualquiera de las cuatro fechas restantes lo mandará a vacaciones anticipadas. Pereira será su juez en el Atanasio, luego visitará a Patriotas. La penúltima jornada tendrá clásico contra Nacional, cerrando en su visita al Pasto en la fecha 20.



Las cuentas de Águilas Doradas son de milagros, cuatro triunfos lo dejarían con 29 unidades. Obligación ganarle a Tolima, Pasto, Envigado y Santa Fe, con la mira en todas las jornadas, en cada uno de los partidos de los que están por encima del nido.