Equidad tomó decisión ante violencia vs Junior: al escritorio

El duelo entre Equidad y Junior culminó en empate a ceros, pues al final del juego se presentó la acción de VAR que terminó anulando la agónica anotación de los aseguradores. Los lamentables incidentes le dieron otro rumbo al partido, pues desde lo deportivo, todo quedó en segundo plano.



La agresión de los hinchas de Junior, al lanzar un objeto que impactó en la cabeza del juez de línea, llevaron a que el central culminara el partido, por falta de garantías. Además, entre los aficionados visitantes hubo intento de pelea, por lo que las autoridades intervinieron para evitar algo peor.



El presidente de Equidad, Carlos Mario Zuluaga, habló en Caracol Radio, acerca de las acciones que llevarían a cabo por las agresiones y lo que pasó en los minutos finales del juego “He hablado con los asesores jurídicos y sí haremos algo. No lo hemos decidido, pero creemos que fue algo regular la actuación del juez central”.



Además, le preguntaron puntalmente sobre qué solicitarán “Que se revise lo sucedido a las comisiones. Mirar la posibilidad de nosotros si podemos acceder a los tres puntos, por la forma en que sucedieron las cosas. Solicitar que a futuro no suceda eso, hay hechos más graves y no se toman medidas. Además de la situación que ocurrió donde no hay culpabilidad de Equidad y la seguridad”.



Concluyó con “Queremos ver el informe, porque acaba el partido como si se acabara el partido. Ellos abandonan el lugar de trabajo (los jueces), se reúnen con ciertas personas directivas de Junior, presentaremos las grabaciones. No hablaron con nadie de Equidad”.