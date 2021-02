Sol, emoción y repartición de puntos en intenso Envigado vs Jaguares

Envigado y Jaguares no se escondieron en el intenso solo que acompañó el inicio de la fecha 4 de la Liga Betplay.

El duelo se pactó con un empate 1-1, tras un primer tiempo de confusión e imprecisión y un cierre de ambición, ganas y compromiso de parte de ambas escuadras.



Era Jaguares el dueño de la pelota en los primeros minutos pero le faltaba precisión para asociarse en el ataque.



Envigado fue paciente y a los 34 generó la primera opción clara, un remate de Hernández que salió directo al cuerpo de Chunga.



Poco a poco siguió acercándose el dueño de casa pero descuido sus predios y a los 43, Lloreda daba un susto al estrellar el cabezazo en el travesaño, con el portero vencido.



Los goles y las emociones estarían reservadas para el complemento, cuando de un tiro de esquina, a los 53 minutos, salió el gol del visitante: Lloreda se levantó solo, ante la total pasividad de la zaga local, y de cabeza castigó para el 0-1.



Pero Envigado no se escondió, encajó bien el golpe y fue con clara intención sobre el arco rival hasta que a los 71 encontró Guzmán el empate, en una muy buena incursión por la izquierda del área y mejor definición ante un Chunga que no pudo evitar el 1-1.



Se animaba Envigado, pedía penalti el propio Guzmán cuando se dejaba caer en el área y apostaba Jaguares, basado en su portero, si no a la victoria, al menos a no perder de visitante.



Al final logró su cometido el equipo de Montería al mantenerse arriba en la tabla con 7 puntos, Enviado sigue remando con 2 unidades y el partido, que parecía pobre, terminaba con emociones hasta el pitazo y con la repartición de los puntos.