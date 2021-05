Arrancó la era de Alberto Suárez en Envigado Fútbol Club

Este viernes, fue presentado el entrenador Alberto Suárez como nuevo técnico de Envigado Fútbol Club, el vallecaucano dejó Jaguares de Córdoba para asumir las riendas del conjunto naranja y desempeñarse por primera vez en un equipo antioqueño.



Junto a Suárez, estuvo Carlos Ramírez quien será su asistente y el preparador físico Gerardo Vallejo. El entrenador prometió trabajo y espera cumplir los objetivos que tiene el club del sur del Valle de Aburrá; ser protagonistas en la Liga y seguir dándoles la oportunidad a jugadores juveniles al plano profesional.



“Queremos ayudar en la maduración de los jugadores, muchos tienen un año más, ya no son los niños de antes y a pesar de la juventud que tienen, ya tienen experiencia y queremos que tengan un mayor compromiso”, expresó el técnico Suárez.



Además, “la primera conclusión que tenemos es que hay un buen grupo de jugadores, bastantes jóvenes, pero necesitamos un par de jugadores de experiencia que los acompañen a este proceso en el fútbol profesional. Hemos hecho el análisis, si no tenemos un buen rendimiento este semestre, entraremos a una zona peligrosa y es lo que buscaremos evitar”.



Suárez y su cuerpo técnico acumulan 25 días de análisis del plantel, este lunes 31 de mayo arrancará la pretemporada que durará siete semanas y ya confirmó un par de amistosos contra Once Caldas y Jaguares de Córdoba. En esta presentación estuvo el presidente de Envigado Ramiro Ruiz y el director deportivo Manuel Valero.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8