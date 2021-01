Insólito: el delantero por el que Pasto pagaría ¡un millón de dólares!

Son días de iliquidez, de cruzar cuentas y recuperar el dinero posible. Pero especialmente, son días de 'pagar lo que se debe para saber lo que se tiene'. Y lo que tiene Deportivo Pasto es una demanda por una cesión de un jugador que inicialmente debía costar 60 millones de pesos pero podría llegar a ¡un millón de dólares!

Esta historia comienza el 28 de junio de 2019, en medio de los rigores de la pandemia y con el torneo suspendido. En ese momento, según consta en la demanda que fue admitida por la Comisión del Estatuto del jugador de la Dimayor, Envigado y Pasto acordaron el préstamo de Wilfrido De la Rosa, delantero de 27 años, quien desde 2014 ha jugado 135 partidos y ha marcado 21 goles, en los cuatro equipos en los que militado.



Según la negociación, la cesión costaría 60 millones de pesos, que Pasto le pagaría a Envigado en dos cuotas, cada una de 30 millones de pesos, en julio de 2019 y en enero de 2020. Asegura el club antioqueño que el primer pago se hizo sin demoras, pero el segundo, un año después, sigue pendiente. Las llamadas, los mensaje de whatsapp, las cartas oficiales y todos los mecanismos de comunicación que se dirigieron a Orlando Casabón, presidente del club nariñense, siguen sin respuesta positiva.



Envigado se cansó de insistir, alega que siempre obró de buena fe y que la prueba es que se suspendió de inmediato el contrato de trabajo para permitir la salida del jugador hacia Pasto. Por eso acudió a instancias judiciales.



¿Qué exige ahora que se agotó la negociación 'por las buenas'? ¡Casi nada! Condenar a Pasto al pago de la cláusula penal pactada a la firma del convenio, más los intereses correspondientes al último año.



Significa que ya no serán los 30 millones de la deuda inicial sino una suma que puede parecer desproporcionada pero que está en el documento oficial del préstamo: "las partes acuerdan una cláusula penal equivalente a los derechos

económicos del jugador; los cuales tasan anticipadamente en la suma de UN MILLÓN DE DÓLARES (USD 1.000.000), la cual podrá ser reclamada por la parte cumplida sin requerimiento previo alguno y sin perjuicio de las demás

indemnizaciones a que haya lugar”, dice el convenio firmado por los presidentes Ramiro Ruiz, de Envigado, y Casabón, de Pasto.



Dice Envigado que habría que habría que aplicar el código disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que habla hasta de prohibición para inscribir jugadores y otras sanciones serias en lo deportivo.



Pero aquí aplica la consideración, la crisis, la pandemia, la solidaridad de gremio. En la demanda se especifica que para no llegar a hablar de ese número tan grueso por un jugador como De la Rosa, quien dicho sea de paso ya ni siquiera juega en Pasto sino que ahora es parte de la nómina del Pereira, basta con pagar lo que se debe y ya, todos tan contentos: "En el remoto escenario que se llegase a no ordenar el pago de esta cláusula... ordenarle al Pasto el cumplimiento del convenio y el pago de la suma adeudada, junto con los intereses causados por el retraso, a la tasa máxima legal", dice la petición del equipo naranja.



El proceso recién comienza pero sin duda es un dolor de cabeza más para Pasto, que rinde en lo deportivo pues mira desde el cuarto lugar de la tabla de la Liga Betplay a Envigado, sumido en el puesto 17, pero parece sufrir de problemas de memoria a la hora de recordar el pago de sus deudas.