¿Refuerzos? Santa Fe aterriza: 'administro pobreza, no hay plata'

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, se cansó de las acusaciones por el supuesto mal manejo del caso Michael Rangel y de paso aterrizó a las hinchas sobre la realidad económica del club.

"No entiendo cuál es problema, yo estoy administrando pobreza, aquí no hay plata y si a mí un equipo me presta un jugador pagando el 80 por ciento de su salario con alguna condición, pues yo tengo que aceptarla porque yo no tengo plata", explicó en Deportes RCN.



Así respondió a la inconformidad del hincha, que pregunta por qué se permitió la salida de un refuerzo clave para Copa Libertadores que solo jugó dos partidos.



"La peor cagada del mundo la hice yo, no recibimos nada porque Santa Fe no pagó ni un peso de préstamo, no pagó nada, por eso se trajo por seis meses no más", añadió con mucha molestia. "¿Qué hice de malo. Traer un jugador que me lo estaban prestando gratis y me estaban pagando el 80 por ciento del sueldo. Me están tratando de delincuente y yo no hice nada malo" .



De paso, para quien pregunta por los nuevos jugadores de cara al torneo internacional, por el vacío de delantero centro y algunas otras necesidades en la zaga, Méndez fue clarísimo y no alentó la ilusión: "Harold Rivera es un técnico que sabe que Santa Fe no tiene plata y que se tiene que acomodar. Acordamos que se va a defender con dos jugadores, los que fueron goleadores del equipo el año pasado" concluyó.