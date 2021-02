Guiño a jugador de Millonarios en ciclo de Selección: ¿también se irá?

Futbolista con talento, recorrido internacional en España y Portugal, buena actualidad y en microciclo de la selección Colombia. ¡Y con solo 25 años! Imposible no fijarse en él.

Se llama Mauricio Arango, le dicen 'Chicho' y es una pieza clave en Millonarios, donde se ha ganado el puesto a fuerza de trabajo y goles, lo que no es poco en un equipo que arrastró problemas de definición en los últimos meses.



Arango está no solo en el radar de Reinaldo Rueda, quien le hizo saber que lo está siguiendo y podría tenerlo en cuenta en la selección nacional, sino también en la de un DT experto en fútbol colombiano: Rafael Dudamel.



"El mercado colombiano es muy interesante para el fútbol suramericano. (Agustín) Palavecino se fue a River Plate, yo puse el nombre del (Cristian) 'Chicho' Arango, de Millonarios, pero ellos querían una venta y no un préstamo. A Carlos Robles queríamos traerlo también, pero los tiempos no daban", expresó, en charla con el Blog Deportivo de Blu Radio.



Es un jugador con potencial y aunque volvió antes de lo que pensó de Europa, donde sumó partidos con Valencia de España y Desportivo das Aves y Tondela de Portugal, el mercado está abierto.



La noticia es buena y mala para Millonarios: tiene a un jugador con proyección de salida internacional y ese ingreso, en tiempos de pandemia, no es despreciable; pero si se fuera dejaría un hueco casi imposible de cubrir a estas alturas, justamente por las condiciones del mercado, y eso desarmaría los planes de Gamero y desajustaría una máquina azul que poco a poco parece ir engranando.