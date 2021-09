Empate sin goles: DIM y Santa Fe dividieron puntos en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín igualó sin goles con Santa Fe, en juego por la octava fecha en la Liga II-2021. Con un tiempo para cada equipo y la notable actuación de Andrés Mosquera Marmolejo, el poderoso cortó una racha de dos derrotas consecutivas, mantuvo el cero en su arco, pero sigue colgado en la tabla de posiciones.

El calor de la tarde antioqueña era un aliado para Independiente Medellín, quien tuvo un buen arranque. Al minuto 5, Edwar López asomó en el arco santafereño, el ex Olimpia remató la pelota con su pierna izquierda desde el sector izquierdo tras un pase de Diego Herazo, pero la esférica se marchó ligeramente desviado.



Mientras Medellín tenía más control de la pelota, Santa Fe se asomó en el arco local al minuto 19 mediante Johan Caballero. Adrián Arregui para el poderoso volvió a asomarse en el pórtico visitante, pero su remate de cabeza se fue muy alto.



Sobre el minuto 24, Medellín hizo su primer cambio, sacando a Víctor Moreno quien no pudo continuar en el partido por molestias físicas, para darle paso a Didier Bueno, quien ya lo había reemplazado en el juego anterior por Copa, el pasado jueves contra Deportivo Cali.



Al minuto 31, Diego Herazo aprovechó un pase de Javier Reina, pero el ex La Equidad no fue efectivo y mandó la pelota ligeramente desviada del arco custodiado por Leandro Castellanos. Dos minutos después, respondió Santa Fe a través de Neyder Moreno, pero su remate se fue muy alto.



Más allá de esas aproximaciones, el partido pasó mucho tiempo en una batalla fuerte en el centro del campo, donde se repartieron el control de la pelota, en parte por malas entregas de los equipos, que virtud de los equipos.



En la etapa complementaria, en el DIM ingresó Juan Pablo Gallego en lugar de Vladimir Hernández. Sin embargo, Santa Fe arrancó mejor en esta parte del partido y al minuto 6, un remate de Neyder Moreno de media distancia, asustó la portería local, luego el partido fue de ida y vuelta, aunque faltaba contundencia en las áreas. Al minuto 11, el técnico del DIM decidió sacar a Diego Herazo, ingresando Agustín Vuletich, con el cordobés, el Medellín se acercó un poco más al área, teniendo un par de llegadas claras de Adrián Arregui y Andrés Cadavid.



De repente, comenzó a llover, pese al sol que estaba haciendo en el estadio Atanasio Girardot. Sobre el minuto 21, ingresó Sebastián Hernández en lugar de Javier Reina, quien no tuvo una buena tarde. Dos minutos después, Santa Fe respondió desde el banco con dos cambios; ingresó el panameño Ronaldo Dinolis y Jonathan Herrera, en lugar de Matías Castro y Neyder Moreno.



Sobre el minuto 31, Dinolis tuvo para abrir el marcador con un remate desde el sector derecho que exigió a Andrés Mosquera Marmolejo, dos minutos después, Juan Pedroza de media distancia, volvió a forzar al arquero poderoso. Al minuto 37, Caballero aprovechó un pase de Jonathan Herrera y desde el sector derecho, por fuera del área, volvió a lucirse el arquero Marmolejo con una muy buena atajada.



En el remate del partido, Medellín reaccionó al ímpetu de Santa Fe y tras un centro de Edwar López, Fáiner Torijano por poco anotaba en propia puerta. Jhon Velásquez ingresó en Santa Fe en lugar de Johan Caballero. Al minuto 44 y tras una gran jugada de los recién ingresados Velásquez y Enrique Serje, el atacante caribeño marcó gol, pero el juez de línea Wilmar Navarro decidió anular la acción por fuera de lugar.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visitará a Jaguares en Montería, mientras que Santa Fe recibe en el estadio El Campín a Alianza Petrolera.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8