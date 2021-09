¡Increíble! Investigan a periodista por riña en juego de Liga Betplay

El último boletín de sanciones de la Dimayor causó sorpresa: además de multas y decisiones sobre jugadores y protagonistas de los partidos, apareció un periodista.

El último boletín da cuenta de la apertura de investigación y el riesgo de una sanción de dos a cuatro fechas y de 20 a 30 salarios mínimos legales vigentes de multa, contra uno de los asistentes al duelo Patriotas vs Envigado (0-0), válido por la fecha 9 de la Liga Betplay.



Según el documento, se investiga a "Javier Camargo identificado como periodista de Mundo Deportivo Tunja por presunta infracción al literal g, artículo 63 y el artículo 70 del CDU de la FCF en el marco del partido por la 9ª fecha de la Liga BetPlay II DIMAYOR 2021 entre Club Patriotas Boyacá S.A.vs Envigado".



Dice el boletín que el cargo tiene que ver con una presunta riña que se presentó al final del juego y que se indaga al comunicador por "emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de partido" (artículo 63) e intervenir en una riña, como indica el artículo 70 del Código Disciplinario único de la Federación Colombiana de Fútbol.



El mismo artículo señala que "no cometerá infracción quien se limite a repeler un ataque, defender a otro o a separar los que participen en la disputa". En este caso se sugiere que el comunicador habría participado de forma activa en el hecho.



En la misma resolución se investiga a ambos clubes (Envigado y Patriotas) por posibles agresiones entre jugadores de ambas plantillas y colaboradores de los clubes.