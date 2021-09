Domingo de fútbol colombiano: datos y estadísticas de la novena fecha

La Liga BetPlay está llegando a la mitad del todos contra todos, algunos empiezan a escaparse para empezar a configurar la cifra mágica que determinará la clasificación a las finales de noviembre y diciembre. Algunos deberán sacar cuentas de qué necesitan jornada a jornada, haciendo cálculos matemáticos y otros se resignan a ver el remate de la Liga en televisión, en vísperas navideñas.



Tres juegos complementarán la parrilla dominguera, con fútbol desde temprano, pues Bucaramanga y Millonarios le darán el arranque en el estadio Alfonso López, donde los de Gamero llegan como escoltas de Nacional, con 16 unidades. Y es que el historial reciente de Millonarios enfrentando a los bumangueses en Santander es positivo, con tres victorias azules, dos empates y la victoria fue en 2018 por 2 a 1.



Pereira llega en gran momento, pues viene de ganar en Liga, sumando para la tabla del descenso y dejó a los barranquilleros sin Copa BetPlay. Nuevamente será Junior el rival en el estadio Hernán Ramírez Villegas. En lo que corresponde por el campeonato local, los de Arturo Reyes llegan con un invicto frente a los matecañas de 11 duelos, con ocho victorias y tres empates. Los risaraldenses no vencen a los barranquilleros en casa desde noviembre de 2008, cuando el marcador fue de 3 a 2.



La fecha la culminarán Nacional y Equidad, con presentes totalmente distintos. Los aseguradores están en la casilla 15, mientras que los verdolagas son líderes absolutos con 22 puntos. Los de Restrepo llegan con tres duelos sin vencer a Equidad en el Atanasio, dos derrotas y un empate. El plus de los antioqueños es que suman siete triunfos consecutivos en lo que va de la Liga, además de ser el único club que no sabe que es perder en lo que va del campeonato.