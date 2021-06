Águilas Doradas anunció su primera incorporación para el 2021-II

Tras seis semanas de pretemporada, Águilas Doradas anunció este miércoles a su primera incorporación de cara al segundo semestre de 2021, donde afrontarán la Liga y la Copa Colombia. Los dorados presentaron a Oswaldo Henríquez, un experimentado defensor central que escribió gran parte de su historia en Millonarios, también se destacó en el fútbol mexicano, brasileño e israelí.



“Contento de estar en Águilas es un club muy unido que tiene metas grandes. Espero aportarle experiencia y liderazgo al grupo, soy un jugador muy aguerrido, me gusta motivar a los compañeros que puedan dar mucho más y apoyar a los más jóvenes. Se del estilo que le gusta al cuerpo técnico, muy ordenado con defensa compacta, muy importante en el juego directo y la salida de juego”, indicó Henríquez a su llegada al equipo del oriente antioqueño.



“Nos complace anunciar la incorporación de Oswaldo Henríquez a nuestro equipo profesional. El defensor central de 32 años llega proveniente del Deportivo Pasto, club donde estuvo la primera mitad del año. Henríquez Bocanegra escribió gran parte de su historia en Millonarios, pero también se destacó en el fútbol mexicano, brasileño e israelí”, indicó el club mediante un comunicado publicado en su página Web.



“Llego a un grupo muy unido y con mucha proyección, eso me motiva como jugador. Tengo mucha experiencia para aportar, me caracterizo por ser un jugador aguerrido y por motivar a mis compañeros a dar el máximo”, afirmó el defensor.



Además, “fueron varios motivos para venir a Rionegro, es un proyecto importante, Águilas está en crecimiento y después de tener una experiencia en el exterior, espero aportar y dejarle un legado al equipo que pueda conseguir grandes objetivos”.



Con 32 años, el nacido en Santa Marta comenzó su carrera en Millonarios donde estuvo en dos etapas: entre 2007 a 2012 y de 2014 a 2015, jugó en el Querétaro de México en 2013, Sport Recife de 2016 a 2018 y Vasco Da Gama entre 2018 y 2019, Bnei Sakhnin de Israel en 2020 y Deportivo Pasto donde estuvo en el primer semestre de 2021. En cuanto a su palmarés está la Copa Colombia 2011 y la Liga II-2012 con Millonarios, el Campeonato Pernambucano 2017 con el Sport Recife y la Taça Guanabara de 2019 con el Vasco da Gama.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8