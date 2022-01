¡Arranca el sueño! Así se disputará la Liga BetPlay 2022

Se realizó el sorteo de la Liga BetPlay Dimayor 2022, con su respectivo formato. Repase acá los detalles.



El primer y segundo semestre se jugarán con formato similar. 20 jornadas, todos contra todos y fecha de clásicos. Luego, los mejores ocho pasarán a los cuadrangulares, los ganadores de esos grupos pasarán a la gran final para definir el campeón del certamen.



Las parejas de clásicos serán las siguientes, que se cruzarán en la jornada 10. El mismo fixture se mantendrá para el segundo semestre.



Millonarios vs Santa Fe

Nacional vs Medellín

Cali vs América

Equidad vs Patriotas

Once Caldas vs Pereira

Junior vs Unión Magdalena

Envigado vs Águilas Doradas

Tolima vs Cortuluá

Pasto vs Jaguares

Bucaramanga vs Alianza Petrolera.



Así se jugará la primera jornada de la Liga BetPlay 2021-II



Pasto vs Millonarios

Junior vs Patriotas

Once Caldas vs Unión Magdalena

Santa Fe vs Equidad

Cortuluá vs Nacional

Medellín vs Tolima

Jaguares vs Cali

América vs Envigado

Alianza Petrolera vs Pereira

Águilas Doradas vs Bucaramanga