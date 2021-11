¡Llegó la fecha definitiva! Programación para la jornada 20 de la Liga

La Liga BetPlay ya empezará a dejar sus elegidos para disputar las finales de la Liga BetPlay. La fecha 20 será definitiva para muchos equipos, que aún no tienen la plaza asegurada y buscarán estar en las finales del año. La Dimayor anunció la programación de la fecha 20, que se disputará en su totalidad el 21 de noviembre.





LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 20



21 de noviembre



Deportivo Pasto vs Independiente Medellín

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win.co / Win Online



Patriotas FC vs Jaguares FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win.co / Win Online



Independiente Santa Fe vs Águilas Doradas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win.co / Win Online



La Equidad vs Atlético Bucaramanga

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win.co / Win Online



Alianza Petrolera vs Junior FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win.co / Win Online



Deportivo Pereira vs América de Cali

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win / Win Online



Deportes Tolima vs Deportes Quindío

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win.co / Win Online



Deportivo Cali vs Once Caldas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win.co / Win Online



Envigado FC vs Atlético Huila

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win.co / Win Online



Atlético Nacional vs Millonarios FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +/ Win Online