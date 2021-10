¡Halloween a pura pelota! La fecha 17 de la Liga BetPlay continúa

La Liga BetPlay tendrá una apasionante jornada este domingo 31 de octubre, día de Halloween. Son muchos los equipos que ya tienen su disfraz, pensando en lo que serán las finales de la Liga, caso de Nacional y Millonarios. Otros se quieren ir sumando a la fiesta.



Este domingo habrá cuatro partidos emocionantes, pues la obligación de ganar para seguir soñando está, mientras que otros serán simples jueces, porque el año ya se acabó para ellos anticipadamente.



Caso Once Caldas y Patriotas, partido que abrirá la jornada del domingo. Los albos vienen de una pobre campaña, ya piensan en el 2022, mientras que los boyacenses aún esperan salvarse del descenso. El balance reciente entre ambas escuadras en Manizales es favorable para los locales, que tan solo han perdido un duelo de los diez más recientes contra los de Tunja. Desde agosto de 2015 no pierden en casa contra los rojos.



Y es que el caminado para Patriotas se complica cada vez más, están con 115 unidades, con Quindío a seis puntos, luchando por no descender.

Jaguares recibirá al líder Nacional en Jaraguay. Los felinos esperan meterse en los ocho con un triunfo. Pero la historia dice que los del Sinú no han podido derrotar a los verdolagas en su casa, pues el saldo de los antioqueños es de dos empates y cuatro victorias, desde que Jaguares llegó a primera división.



Además, Nacional llega con solo una derrota de sus últimas ocho salidas como visitante en Liga BetPlay, con un saldo favorable de seis triunfos.

Medellín y Pereira protagonizarán un duelo apasionante, los poderosos con la obligación de ganar para seguir con opciones y los risaraldenses, buscando confirmar su lugar entre los clasificados. Los matecañas llegan con dos victorias al hilo contra los rojos de Medellín, luego de romper una mala racha de cinco derrotas y dos empates.



Pero el duelo tiene cierta paridad en la estadística, pues Medellín lleva 17 partidos sin caer como local, manteniendo el invicto en lo que va del 2021. Pereira, por su parte, registra cinco triunfos como visitante en los últimos siete encuentros.



América y Alianza Petrolera tienen un objetivo claro, ambos saben que una derrota puede complicar todo para ingresar a los ocho. La mechita está afuera con 22 unidades, pero a tan solo tres puntos de distancia de los refineros.



El historial reciente favorece al América, que ha ganado sus últimos seis duelos contra Alianza Petrolera en primera, además, no han perdido en primera contra los barranqueños.



Con información de Opta y Dimayor.