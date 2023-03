Atentos hinchas de Nacional: programación de la fecha 11 de Liga

La Liga BetPlay continúa su desarrollo, llegando a la parte media del certamen. La Dimayor dio a conocer la programación para la fecha 11, que se disputará entre el 31 de marzo y el 3 de abril.

LIGA BETPLAY DIMAYOR I-2023

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 11



31 de marzo

Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira

Hora: 6:00 P.M.

Estadio: Departamental a Libertad

Televisión: Win/Win+



Independiente Santa Fe vs. Boyacá Chicó

Hora: 8:10 P. M.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



1 de abril

Envigado FC vs. Once Caldas DAF

Hora: 2:00 P. M.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win+



Independiente Medellín vs. Deportes Tolima

Hora: 4:10 P. M.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



La Equidad vs. Atlético Nacional

Hora: 6:20 P. M.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Atlético Bucaramanga vs. Millonarios FC

Hora: 8:30 P. M.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+



2 de abril

América De Cali vs. Jaguares FC

Hora: 4:00 P. M.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



Unión Magdalena vs. Águilas Doradas

Hora: 6:10 P. M.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+



Atlético Huila vs. Deportivo Cali

Hora: 8:20 P. M.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win/Win+



3 de abril

Junior FC vs. Alianza Petrolera

Hora: 8:10 P. M.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Televisión: Win+