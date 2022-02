Sin Pardo, Medellín arrancó trabajos pensando en Águilas Doradas

Luego de la derrota en Bogotá contra Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín comenzó este martes una semana larga de trabajo de cara al compromiso por la novena fecha de la Liga I-2022 contra Águilas Doradas.

En cuanto a las novedades, Felipe Pardo no estuvo trabajando con el grupo en la sede de Llanogrande, debido a un permiso que solicitó para hacer diligencias personales, el jugador no tiene ninguna novedad médica con respecto al partido anterior. Por otro lado, Andrés Ricaurte trabajó de manera diferenciada al igual que el panameño Miguel Camargo y el extremo Edwar López, jugadores que siguen en el departamento médico. Sobre el ‘10’ rojo, hay grandes posibilidades que pueda integrarse a lo largo de la semana con el resto del grupo y pueda competir el próximo partido contra el equipo dorado en el Atanasio, el martes 3 de marzo.



En la práctica matutina, se realizaron trabajos de espacio reducido e intensidad de juego. Además de varios test médicos, de salto, fuerza y velocidad. Sobre el estado de salud de Ricaurte, el médico Édgar Méndez indicó que “Andrés Ricaurte ayer (lunes) estuvo trabajando en fisioterapia y reacondicionamiento médico, por eso en este entrenamiento estuvo trabajando de manera diferenciado. Estamos en ese proceso para que cuando entre a jugar, esté al cien por ciento, seguimos trabajando en eso. Cuando esté muy bien, se integrará a los entrenamientos y la competencia. Tenemos varios días y la idea es que pueda estar en el próximo partido, cuando esté en plenitud, daremos el aval médico”.



En cuanto a Pardo, el médico explicó que “el jugador no tiene ninguna novedad médica, tuvo un permiso especial para ausentarse de la práctica por temas personales”.



Además, el galeno comentó el estado de salud del panameño Miguel Camargo y Edwar López. “Miguel Camargo está en departamento médico, tuvo una fractura bimaleolar en su tobillo derecho, ya se le hizo todo el proceso de rehabilitación. La semana antepasada se le retiró el material de osteosíntesis y esperamos que la próxima semana tenga el alta médica, cuando se siente en plenitud de condiciones, pueda estar en los entrenamientos y en competencia. Sobre Edwar López, no está del todo en el departamento médico tiene un síndrome de disfunción patelofemoral, donde hay un roce entre la rótula y el fémur, algo común no solo en futbolistas, sino en cualquier persona. Venía recuperándose, pero sufrió covid y lo estamos poniendo al punto en la parte física, futbolística. Trabajó ayer (lunes) con Ricaurte y Camargo, y en esta práctica trabajó de manera diferenciada”.



Finalmente, el médico se mostró satisfecho con la semana larga que tendrá el equipo para entrenar y ponerse a punto de cara a los compromisos del próximo mes de marzo, donde competirá en la Liga y en la Copa Suramericana, en doble confrontación contra América de Cali. “En la parte médica nos da un respiro para poder trabajar, será el primero después del inicio de la Liga. Hicimos varios testeos al grupo, con la presencia de todo el departamento médico, realizando controles bioquímicos, pensando en los partidos que tenemos contra Águilas Doradas, el clásico, los juegos contra América en Liga y Copa y el juego de Liga contra Millonarios. Son seis partidos muy exigentes, en donde debemos estar muy bien preparados”.



Independiente Medellín seguirá entrenando en el oriente antioqueño a lo largo de esta semana, para definir el próximo lunes a los concentrados para afrontar el juego por la novena fecha, el martes 3 de marzo a las 7:35 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8