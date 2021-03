Pereira y La Equidad pactan empate y se benefician en partido 'chato'

Deportivo Pereira sumó y baja algo de presión al descenso, la Equidad logró un punto de visitante para seguir en la punta, pero desaprovechó la opción de ser líder. Es el resumen de lo que pasó en el estadio risaraldense, donde el esperado duelo acabó en un 0-0 de pocas emociones.

El partido tuvo como gran protagonista el radiante sol, que castigó pronto el ímpetu inicial de local y produjo también doble agotamiento en el visitante, que venía de altura.



Un dato: a los 32 minutos por fin Castrillón rompió el tedio de un partido sin opciones claras de gol, cuando aprovechó un espacio que le dio el rival para enfilar al arco de Bonilla y definir cruzado, pero muy abierto. Más de media hora sin nada más que destacar...



Un tiro libre de Rojas se fue por arriba y otra vez el local, a los 45+2, tuvo una gran opción cuando salvó su arco Bonilla en la llegada de Navarro, en una jugada de fortuna para el portero (casi se encontró la pelota) y un doble cabezazo en el área que esta vez no terminó en gol.



Pero el descanso le hizo más daño al Pereira, que pagó pronto el esfuerzo y le dio vida a La Equidad.



A los 60 minutos llegaría el primer remate concreto de los bogotanos, cuando de atrás aparecía Angulo y sorprendía y exigía al arquero con un remate potente, que pudo desviar hacia arriba.



A los 66 de nuevo se animaban los bogotanos pero se anulaba por fuera de lugar y ya el cansancio era el principal obstáculo para los locales, que cedían terreno en casa en la intensa pelea por el descenso.



Un intento más tendría Equidad con un tiro libre inofensivo de Lima antes de sucumbir también ante el sol y el esfuerzo. Y sobre el pitazo, a los 90+4, De la rosa se apuntaba un lujo al intentar una chalaca a la que voló Bonilla para certificar el empate. Se había el sol, ahora llovía, pero el marcador igual no se alteraba.



Al final, el 'negocio' fue bueno para ambos: Pereira sumó y ya no es el primero en el descenso (Chicó perdió) y La Equidad se fue aliviado con sus 27 unidades, que lo tienen ahí, ad portas de la clasificación. Todos contentos, al final.