Un autogol salvador: Pasto hizo respetar su casa contra Patriotas

Deportivo Pasto venció a Patriotas por 1-0 y corrigió su 'empatitis' en Liga sobre la hora, gracias a un error ajeno, con algo de preocupación... ¡Pero lo logró y es lo que le importa!



El partido fue de más a menos, pues del inicio se puede contar que a los 13 minutos intentaba Arrieta con un intento desviado; que luego Moreno se animaba con un gran remate pero Mosquera atajaba impecable; y que a los 32 Arles Hurtado también le metía mucho efecto, mientras Mosquea de nuevo tenía que exigirse en un tiro de esquina antes del descanso.



Y la increíble: perdonaba primero Arrieta, a los 42, cuando se le estrellaba la pelota en el palo, y en el rebote era Martínez el que no lograba capitalizar la mejor opción de gol del partido.



Pero no salió el ímpetu del camerino y el segundo tiempo fue chato. A los 58 inquietaba con un cabezazo desviado el Pasto y el tiempo se iba en juego intrascendente de lado y lado.



Hasta que llegó el premio a la paciencia, a los 86 minutos: centro por derecha de Mena y Óscar Vanegas, en su afán por despejar, metió la pelota en su arco.



Es el quinto juego en línea de Patriotas sin ganar y otra vez un infortunio arruinó el trabajo boyacense, pero eso no es asunto del Pasto que hizo lo suyo y se llevó los tres puntos.