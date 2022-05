Cali con un equipo alterno buscará la victoria contra Patriotas

Este domingo el Deportivo Cali visitará a Patriotas de Boyacá por la última jornada del todos contra todos a las 2:00 de la tarde, en el estadio La Independencia de Tunja. El equipo verdiblanco a pesar de estar eliminado hace varias semanas, espera cerrar la liga con un triunfo que les permita abandonar la penúltima posición de la tabla de posiciones.

El grupo luego de la eliminación de la Copa Colombia 2022, al empatar 1-1 contra Fortaleza, parte del grupo regresó a la ciudad de Cali con los siguientes jugadores: Guillermo De Amores, Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, José Caldera, Christian Mafla, Enrique Camargo, Jimmy Congo, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco, Ángelo Rodríguez y el técnico Rafael Dudamel, para iniciar la preparación del partido contra Always Ready por Copa Libertadores.



Mientras el resto del grupo se quedó en Bogotá pensando en el juego contra Patriotas y se unieron en la capital del país los jugadores Kevin Moreno, Brayan Montaño, Juan José Mina, Sebastián Leyton, Gian Franco Cabezas y Agustín Vuletich, donde realizaron trabajo de fortalecimiento en la mañana del viernes.



El sábado el equipo volvió a trabajar en las horas de la mañana ya pensando en la parte táctica correspondiente al partido de esta fecha 20, ejercicios preparados por el asistente técnico Marcos Mathías, para después iniciar el desplazamiento a la ciudad de Tunja. De momento el equipo no presentará novedades grandes a lo que fue el último juego de liga contra Santa Fe.



Datos previos



Después de no haber perdido ninguno de sus primeros seis encuentros en casa ante Deportivo Cali en Primera División, ganando cinco de ellos (1 empate), Patriotas Boyacá suma cuatro sin ganar hasta la fecha, cayendo en tres ocasiones (1 empate).



Patriotas Boyacá ha perdido dos de sus últimos tres partidos como local en la Liga DIMAYOR I-2022 (1 empate), sumando la misma cantidad de derrotas que en sus siete compromisos anteriores en casa (3 victorias y 2 empates).



Después de haber perdido ocho de sus primeros 11 partidos de la Liga DIMAYOR I-2022 (2 victorias y 1 empate), Deportivo Cali ha perdido solo uno de los ocho más recientes (2 victorias y 5 empates). Tras ganar a Once Caldas en su último encuentro como visitante (0-1), los caleños pueden enlazar victorias fuera de casa por primera en esta Liga I-2022.



Entre los jugadores que han intentado al menos 10 regates en esta Liga DIMAYOR I-2022, Leonardo Flores, de Patriotas Boyacá, es el más efectivo. Ha completado 14 de los 15 que ha intentado (93.3%).



Deportivo Cali ha dejado escapar 11 puntos estando en ventaja en esta Liga DIMAYOR I-2022, tercer mayor registro en este sentido, por detrás de Deportivo Pereira (14) y La Equidad (13).



Alienación probable



Humberto Acevedo; Juan Franco (Juan Mina), Miguel Nazarit, Kevin Moreno, Juan José Tello; Carlos Robles, Gian Franco Cabezas, Daniel Luna, Michael Ortega, Santiago Mosquera; Agustín Vuletich (Carlos Lucumí).



Estadio: La Independencia.



Hora: 2:00 p.m.



T.V.: Win Sports +.



Árbitro: Alexander Ospina (Quindío).



VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).



Juan Andrés Arias Arias



Corresponsal Futbolred Cali