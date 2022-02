¡Duelo de necesitados! Cali visita al Pasto en búsqueda del triunfo

Deportivo Cali terminó su preparación para afrontar la séptima fecha de la Liga I-2022, en el cual visitará este jueves al Deportivo Pasto a las 6:10 de la tarde en el Estadio Departamental Libertad, donde los verdiblancos deben volver al triunfo si quiere alcanzar las finales de torneo para defender el título.



El equipo posterior a la derrota del domingo 0-2 de local contra Millonarios, el lunes el grupo volvió a los entrenamientos con los ejercicios de recuperación física. El martes se hizo énfasis en la movilidad y resistencia de los jugadores con disposiciones específicas.

En la mañana del miércoles el equipo tuvo la última práctica previo al viaje a la capital nariñense, trabajando la parte táctica correspondiente al duelo contra los ‘volcánicos’, que vienen de derrotar 0-1 al Atlético Bucaramanga en el Estadio Alfonso López.



Por ahora la única ausencia obligada que tiene Rafael Dudamel es la del lateral derecho Aldair Gutiérrez, que recibió la tarjeta roja contra Millonarios y Christian Mafla es duda en los inicialistas por una contractura en uno de sus aductores, que lo obligó a salir en el primer tiempo del juego anterior.



Antes del viaje, Dudamel analizó como que será el partido contra los nariñenses: “para nosotros va a ser un compromiso bien exigente, necesitamos ir por el triunfo, así nos hemos preparado como para todos los partido, hay que trabajarlo de la mejor manera cuidando cada detalle, tomando en cuenta el factor altura, ellos vienen de un buen triunfo en condición de visitante y es un equipo que tiene un muy buen entrenador que sabe organizar a sus dirigidos y seguro que contra el campeón van a tener una motivación especial, su gente disfrutará de un buen espectáculo y nosotros debemos ser muy maduros, inteligentes para saber llevar el juego, trabajarlo, saber sufrirlo cuando tenga que ser así”.



Mencionó cómo está anímicamente el equipo: “el ambiente es de cordialidad, armonía, respeto, de una disposición diaria al trabajo, de la cercanía de los dirigentes. Después los resultado tienen que llegar producto de trabajo diario, de la dedicación con la que esmeramos, de la disposición y la entrega absoluta de cada uno; de mis futbolistas solo tengo admiración, ese cariño y respeto por verlos como esfuerzan y se esmeran cada día por salir delante de este momento”.



Luego el defensor central Jorge Marsiglia, habló de la actitud del grupo frente al mal momento: “sabemos en la situación que estamos, pero no perdemos esa alegría a la hora de trabajar, disfrutar lo que hacemos y convencidos de que el trabajo pronto va a dar sus frutos y consciente pensando en el partido que se nos viene ahora con Deportivo Pasto allá”



Por último referenció como se puede presentar el juego: “sabemos que están de local, el tema de la altura, del ahogo, pero nosotros somos conscientes de que debemos ir por el resultado, tenemos que ir a sacar los tres puntos con nuestra idea de juego, sabemos que lo podemos sufrir y en ese momento debemos de saber cómo y el profe nos ha dado las herramientas para hacerlo”



Datos previos



Deportivo Pasto acumula cuatro partidos como local sin conocer la derrota ante Deportivo Cali en la máxima división (2 victorias y 2 empates), tras haber perdido los tres anteriores de forma consecutiva. El equipo de Pasto no ha recibido gol de los azucareros en tres de estos cuatro duelos más recientes.



Deportivo Pasto ha ganado solo uno de sus últimos 10 encuentros de Primera División (3 empates y 6 derrotas), fue el más reciente de ellos vs Atlético Bucaramanga: 0-1 como visitante. Podrían enlazar victorias por primera vez desde septiembre de 2021 (2).



Deportivo Cali ha perdido cinco de sus seis partidos hasta la fecha en este Apertura 2022 (1 victoria). Se trata de la misma cantidad de derrotas que en los 25 compromisos previos de los azucareros en la categoría (12 victorias y 8 empates).



Deportivo Pasto es el equipo menos goleador del Apertura 2022 (2, junto a Deportivo Cali), pero tiene el cuarto menor registro de goles recibidos hasta la fecha (4, uno más que Atlético Nacional y Deportes Tolima, y dos más que Millonarios).



Ángelo Rodríguez de Deportivo Cali es el segundo jugador que más balones ha tocado en el área rival en este torneo (28, detrás de Adrián Ramos con 30), aunque aún no ha podido participar en ningún gol hasta la fecha.



Alineación probable

Guillermo De Amores, Juan Esteban Franco, Guillermo Burdisso, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco (Christian Mafla); Carlos Robles (Andres Balanta), Sebastián Leyton, Santiago Mosquera, Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez.



Estadio: Departamental Libertad.

T.V.: Win Sports +.



Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare).

VAR: John Perdomo (Huila).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15