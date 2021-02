¡A ritmo del bunde! Tolima le remontó a Patriotas y escaló en la tabla

Los dirigidos por Hernán Torres conquistaron este viernes, en el arranque de la fecha 8, su cuarta victoria en la Liga y se treparon a la segunda posición al llegar a 14 unidades. El vinotinto y oro lució desconectado en los primeros minutos y se vio sorprendido con un gol. Después, las conexiones aparecieron, y el panorama cambió.

En el arranque del partido, Tolima no se encontró. El que sí lo consiguió fue el visitante que llegaba con aire en la camiseta tras superar a Alianza (3-1) y puso el primero a los 17 minutos. Se dio después de un cobro de tiro libre, que Juan David Ríos intentó sacar, pero la pelota quedó en poder de Jesús Arrieta, que con complicidad del portero Álvaro Montero, la empujó al fondo de las piolas.



El portero Carlos Mosquera fue determinante con un par de buenas atajadas, una de ellas tras un remate de Juan Pablo Nieto. Sin embargo, con el pasar de los minutos, la visita perdió el balón y Tolima descargó toda su artillería. En cinco minutos remontó.



El primero llegó a los 33’ por intermedio de Ánderson Angulo, tras un tiro de esquina. El central conectó con una acrobacia área, metió el botín derecho y de borde externo la mandó al fondo. Cinco minutos después, Juan David Ríos aprovechó una pelota que no pudo conectar bien Ánderson Plata, y la mandó al fondo.



A los 54’, Misael Martínez quien ingresó para el complementó, probó los reflejos de Álvaro Montero con una acción de ataque, en la que la defensa se quedó colgada. El portero pijao tuvo que intervenir desviando con una pierna abajo.



Cuando estaba más cerca el empate de la visita y atravesando el momento más complicado en el partido, Deportes Tolima concretó el 3-1. Junior Hernández, quien llevaba un par de minutos en cancha, recibió un pase de Plata y definió englobándola, por encima del arquero.



En los minutos finales, Patriotas intentó con los cambios equilibrar las cosas en la cancha y encontrar el descuento, pero se encontró con una muralla atrás. Al final, los de casa se quedaron con los puntos mientras que los boyacenses (que tendrán descanso en la próxima jornada) se devuelven a casa con el sinsabor de no haber podido sumar, pese a empezar arriba en el marcador.