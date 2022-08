Dayro Moreno, el hombre gol en Colombia: impresionante récord

Dayro Moreno ya es uno de los delanteros históricos del fútbol colombiano. Su paso por equipos como Once Caldas, Junior, Millonarios, Nacional y Bucaramanga no dejan duda toda su calidad, siendo un atacante con varios botines de oro, entrando en los registros de la primera división nacional.



En el partido contra Deportes, Moreno llevó en su espalda el número 300, situación similar a la de Sebastián Viera, quien recientemente llevó el 600 en su espalda, como homenaje a los partidos jugados con el Junior.



El tolimense, goleador de raza y olfato para moverse en el área, completó un total de 300 goles como profesional. Por esto, llevó un número distinto al acostumbrado 17 que se le ha visto en todas las canchas de Colombia y el exterior.



En el partido contra Alianza Petrolera, Moreno completó el gol 300 en su carrera. Con el tanto contra Tolima, son 301 goles. Así fueron algunos de los tantos representativos en su carrera, con información de Carlos Forero:



Número 1: 3/03/04 Once Caldas 2-0 Unión Magdalena

Número 50 2: 2/09/07 Junior 4-2

Número 100: 5/12/10 Once Caldas 3-2 Nacional

Número 150: 7/12/13 Millonarios 3- 1 Once Caldas

Número 200: 15/07/16 Tijuana 2-0 Morelia

Número 250: 6/05/18 Nacional 1-0 Leones

Número 300: 22/07/22 Alianza Petrolera 3-1 Bucaramanga