¡Se abre el telón en la fecha 11! Todo lo que debe saber en la previa

Este viernes empezará a rodar la pelota por la fecha 11 de la Liga Betplay y tendrá dos interesantes duelos en Medellín y Barranquilla. En la previa, Dimayor publicó una serie de datos de estos enfrentamientos, que los compartimos a continuación.

Viernes 5 de marzo - 6:00 pm

Ind. Medellín vs La Equidad



∗ Independiente Medellín se mantiene invicto en sus últimos ocho duelos como local ante La Equidad en Primera A (5V 3E).

∗ Independiente Medellín no perdió en sus últimos cinco duelos como local en Primera A (3V 2E); de hecho, no concedió goles en tres de esos cinco partidos.

∗ La Equidad ganó 2-1 sus últimos dos partidos de Primera A (vs. Águilas Doradas y Boyacá Chicó); no gana 3+ partidos seguidos en Primera División desde 2018 (7V).

∗ Juan Arboleda es el jugador de Independiente Medellín con más intercepciones (18) y quites (17) en el Apertura 2021; ha disputado siete partidos.

∗ Cuatro de los 10 goles de La Equidad en el Apertura 2021 han sido de penal; es la mayor cantidad y el mayor porcentaje en el torneo.



Viernes 5 de marzo - 8:00 pm

Junior vs Bucaramanga



∗ Junior y Atlético Bucaramanga empataron sus últimos cuatro duelos en Primera A; el Tiburón había ganado los tres anteriores (el último triunfo del Leopardo fue en 2016).

∗ Junior ganó solo uno de sus últimos cinco duelos en Primera A (1E 3D); la victoria fue en su último partido como local, ante Millonarios (2-0).

∗ Atlético Bucaramanga no hizo gol en seis de sus últimos nueve duelos como visitante en Primera A (3E 6D).

∗ Junior es el equipo del Apertura 2021 con mayor porcentaje de goles anotados en el segundo tiempo: 85% (11/13 goles en esa mitad).

∗ Atlético Bucaramanga es el único equipo que no ha anotado goles en jugadas a balón parado en el Apertura 2021.



Sábado 6 de marzo - 5:30 pm

Once Caldas vs Deportivo Cali



∗ Once Caldas obtuvo dos triunfos y un empate en sus últimos tres duelos de local ante Deportivo Cali en Primera A; el más reciente de ellos finalizó 1-1.

∗ Once Caldas acumula cinco partidos consecutivos sin convertir goles en Primera A (2E 3D); es la segunda vez que le ocurre desde que se juegan torneos cortos (la anterior fue en 2017 – 2E 3D).

∗ Deportivo Cali ha ganado cuatro de sus cinco partidos de visitante en el Apertura 2021 (1E); solo una victoria menos que en sus 24 juegos fuera de casa entre el Finalización 2019 y el Campeonato 2020 (5V 11E 8D).

∗ David Lemos ha anotado cuatro de los ocho goles de Once Caldas en el Apertura 2021; también es el futbolista de su equipo con más remates intentados (22) y acertados a puerta (8), y el segundo con más chances creadas (11).

∗ Jhon Vásquez, de Deportivo Cali, es el jugador con más toques en el área rival (50) y más faltas recibidas (30) en el Apertura 2021; además, es el tercer futbolista con mayor participación directa en remates (38): intentó 21 y asistió 17.



Sábado 6 de marzo - 8:00 pm

Rionegro Águilas vs Nacional



∗ Atlético Nacional ganó 14 de sus últimos 19 duelos ante Águilas Doradas en Primera A (4E 1D).

∗ Águilas Doradas no ganó en sus últimos cuatro duelos de local en Primera A (2E 2D); es su peor racha desde febrero – abril de 2019 (6 – 2E 4D).

∗ Atlético Nacional venció 5-0 a Alianza Petrolera en su último duelo de Primera A; no ganaba un partido de liga por 5+ goles desde abril de 2016: 7-0 ante Atlético Bucaramanga.

∗ Álvaro Angulo es el futbolista de Águilas Doradas con más intercepciones (15), regates completos (10) y duelos individuales ganados (44/68) en el Apertura 2021.

∗ Atlético Nacional ha marcado cinco goles en los 15 minutos finales de juego en el Apertura 2021; más que cualquier otro equipo en ese lapso.



Domingo 7 de marzo - 3:30 pm

América vs Deportivo Pereira



∗ América de Cali no perdió ninguno de sus últimos cuatro duelos ante Deportivo Pereira en Primera A (2V 2E); es su mayor racha ante el Matecaña desde que se juegan torneos cortos.

∗ América de Cali no perdió ninguno de sus últimos siete partidos de Primera A (2V 5E); no tiene una racha mayor sin derrotas en la máxima categoría desde 2017 (11 – 5V 6E).

∗ Deportivo Pereira viene de vencer 2-0 a Once Caldas, cortando una racha de 11 partidos sin ganar en Primera A (4E 7D).

∗ Rafael Carrascal es el único futbolista de América de Cali que ha completado al menos 250 pases en el Apertura 2021 (304).

∗ Deportivo Pereira es el equipo con menor precisión de pases en campo rival (63,9%) en el Apertura 2021.



Domingo 7 de marzo - 5:40 pm

Jaguares vs Patriotas



∗ Patriotas no ha perdido ninguno de sus 11 encuentros ante Jaguares en Primera A (7V 4E).

∗ Jaguares ganó y mantuvo su valla invicta en sus últimos dos partidos de Primera A; no tenía dos victorias seguidas sin goles recibidos en un partido de Primera División desde julio de 2019 (2-0 vs. Atlético Huila y 1-0 vs. Unión Magdalena).

∗ Patriotas ganó tres de sus últimos cinco partidos en Primera A (2D); no había ganado ninguno de los anteriores seis (1E 5D).

∗ En promedio, Jaguares intenta cinco remates menos que sus rivales por partido en el Apertura 2021 (9,8 – 14,8); sin embargo, tiene diferencia de gol de +5 (13 goles a favor y 8 en contra).

∗ Jesús Arrieta es el futbolista de Patriotas con más remates intentados (18) y más faltas recibidas (18) en el Apertura 2021.



El mismo domingo, a las 8:00 pm, Boyacá Chicó recibirá a Deportes Tolima. El lunes será el turno para Santa Fe vs Deportivo Pasto (8:00 pm) y el martes se cerrará la fecha con el duelo Alianza Petrolera vs Millonarios, en el mismo horario.