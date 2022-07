¡Sin sentido! Daniel Cataño revela amenaza por fallar penalti en final

Una nueva actitud absolutamente reprochable ha denunciado Daniel Cataño en las últimas horas, todo por un fallo propio de un partido de final, que algunos aficionados simplemente no comprenden.

El creativo del Deportes Tolima erró su cobro en el duelo del fin de semana contra Atlético Nacional, cuando el duelo estaba igualado en el global y un tercer tanto pudo haber definido el título. En su afán por corregir el débil cobro, Cataño entró con fuerza contra Mier y vio la tarjeta roja. Eso es lo que no se entiende, que todo hace parte del juego, que nadie falla a propósito. Eso les sirve de excusa ahora, según Cataño, a los violentos.



"Yo sabía lo que se venía y sabía lo que iban a sufrir ellos -mis padres y mi esposa-. En este momento son los más afectados. Hay hinchas buenos, gente que tira mucha buena vibra. Pero también nos ha tocado pasar por un episodio bastante fuerte, sobre todo para mi esposa, mi hija y mi madre. Porque les ha tocado duro con el tema de las amenazas y los insultos", contó el jugador en chala con el Vbar de Caracol Radio.

"Hemos recibido amenazas e insultos. Hoy es el único día libre que el Tolima ha tenido en mucho tiempo. Prácticamente nos toca quedarnos en la casa para evitar tener un inconveniente con alguien. Sabemos que los ánimos todavía no están calmados del todo. Ayer sentí respaldo de parte de la hinchada que estaba en el Manuel Murillo Toro. Pero sabemos que no son solo ellos, es un departamento el que es hincha de este equipo y la situación todavía está reciente", añadió.



"Yo puedo soportar los silbidos, uno tiene la madurez y el recorrido para saber que le toca jugar con presión de su propio público. Aquí ya pasa por el tema de mi familia. Nosotros no somos de Ibagué, somos de Medellín. Estamos solos acá y la mayoría de nuestra familia está allá. Nos ha tocado organizar para que alguien se quede con mi esposa. En este caso, a mis suegros, que tienen sus cosas en Medellín, les ha tocado ayudarnos. Porque nosotros seguimos concentrados. Ayer salimos y el domingo que tenemos que ir hacia Brasil. Mi esposa no se siente tranquila, ni segura", detalló el jugador.



Para él y su familia solidaridad, pero para los que tontamente amenazan, un poco de sentido común: sigue siendo un partido de fútbol, ni más ni menos.