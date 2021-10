Peleando en los dos frentes: por clasificar a los ocho y no descender

Luchar por el descenso ha sido el desenlace de una serie de eventos desafortunados. Las campañas anteriores influyen en esta tabla, que de a poco va dando relevo a aquellos clubes que por nivel, problemas económicos y deportivos, no pueden mantener un buen performance durante varios campeonatos. La lucha actual por no ir al Torneo BetPlay en el 2022 es compleja.



Curiosamente, dos de los clubes que están buscando mantener la categoría, caso Pereira y Quindío. Los matecañas están entre los clasificados, en la cuarta posición, cerca de confirmar su lugar en los cuadrangulares, con 27 unidades, mientras que los cuyabros están en la casilla 11 con 20 puntos, a dos unidades del octavo.

No es novedad que un club que está buscando mantener la categoría, también esté luchando por entrar al grupo de los clasificados, a la disputa del título. En 2011 América y Pereira estaban en un mano a mano por no descender y por ingresar a los play-offs de fin de año. Ambas escuadras definieron el tema del descenso con fechas de antelación, dejando a los matecañas con el cupo para la B y a los escarlatas al descenso.



El pulso por clasificar lo ganó América, entrando a los ocho con 25 y Pereira, pese a ganar, quedó con 24 unidades. Cabe destacar que los diablos rojos luego perderían en cuartos de final contra Once Caldas y la promoción contra Patriotas.



Hay que devolverse al 2009, nuevamente con el Pereira. El cuadro matecaña cumplió una gran campaña, pero el tema del descenso seguía acosándolo, no lo dejó hasta la última jornada. Paralelo a esto, estaba entre los ocho clasificados a cuadrangulares.



Ese mano a mano dejó al Pasto con 131 y a Pereira con 133, además, de tener 29 unidades y ocupar la cuarta casilla en el todos contra todos. En esa época también había promoción con el mejor punteado en la B. La serie la ganó contra Bucaramanga, conservando la categoría.