Cambios en la Liga BetPlay: estos partidos serán reprogramados

La Liga BetPlay está arrancando en este 2023, con algunos inconvenientes con la posibilidad de usar algunos escenarios, específicamente en Cali y Bogotá, pues los estadios están a disposición del Sudamericano Sub 20.



Estos son los juegos reprogramados, para el desarrollo de las fechas 2 y 3



LIGA BETPLAY DIMAYOR I-2023

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 2



31 de enero

Boyacá Chicó vs. Jaguares FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio:La Independencia

Televisión: WIN/WIN+



América de Cali vs. Unión Magdalena

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+



FECHA 3



3 febrero

Deportivo Pereira vs. Atlético Huila

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramirez Villegas

Televisión: WIN+



5 de febrero

Deportivo Cali vs. Once Caldas DAF

Hora: 3:15 p.m.

Estadio:Deportivo Cali

Televisión: WIN+



Atlético Bucaramanga vs. Junior FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+



6 de febrero

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN/WIN+