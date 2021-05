Esta vez no fue: Cali vs Tolima, duelo de cuartos lleno de tropiezos

Deportivo Cali y Deportes Tolima no se ven las caras desde el 25 de abril, cuando en el juego de ida de los cuartos de final, el equipo tolimense goleó en su patio con anotaciones de Andrey Estupiñán, Ómar Albornoz y Jáminton Campaz. Un mes después, y tras reprogramar el partido en cuatro ocasiones, sigue en veremos.



El panorama no es muy alentador. Cuando se pensaba que finalmente se jugaría en el Atanasio Girardot de Medellín, los planes volvieron a irse al piso. ¿Qué pasará ahora?...



Una definición llena de traspiés



El partido que inicialmente estaba programado para el 1 de mayo, en el estadio de Palmaseca, debió suspenderse por alteraciones del orden público en marco del Paro Nacional. El Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos más golpeados en medio de las protestas sociales, que este 28 de mayo cumplirán un mes en el país.



En la vía Cali-Palmira se registraron bloqueos y los enfrentamientos de manifestantes con la fuerza pública fueron el pan de cada día. Una situación difícil, que con el pasar de los días se agravó. Todo este panorama impidió la realización del partido.



Después de ese primer aplazamiento, el partido se reprogramó para una semana después, es decir, para el 8 de mayo. Sin embargo, el acceso al estadio era misión imposible a causa de los bloqueos. Cali y Palmira eran epicentro de la noticia: muertos, heridos y desaparecidos, en las protestas que superaban una semana. Así que una vez más se postergó el encuentro.



Dimayor anunció una nueva fecha. El ente insistió con mantener el partido en casa del Deportivo Cali, y esta vez lo programó para el viernes 14 de mayo, a la espera que la situación mejorara y pudieran jugar ese último duelo de los cuartos de final. Una vez más, se cayó el partido en Palmaseca.



“Este juego estaba programado para el primer fin de semana cuando empezó el paro. Ellos no han entendido la dimensión la película, no entienden la gravedad de lo que está pasando aquí. En Palmira tienen suspendido absolutamente todo”, declaró en su momento el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, quien dio el golpe sobre la mesa aclarando la imposibilidad de jugar en Palmaseca.



Sin Palmaseca, ¿qué otras opciones?



Después del nuevo aplazamiento, la organización empezó a contemplar otras posibilidades como sedes. Fue así como se habló de Pereira (estadio Hernán Ramírez Villegas) y Barranquilla (Romelio Martínez).



Sin embargo, la situación en esas ciudades tampoco era muy alentadora. La prensa internacional empezó a hablar de la crisis en Colombia, a causa de lo vivido por los equipos en Copa Libertadores. El duelo en Pereira se retrasó una hora, a causa de las protestas, mientras que en Barranquilla, en dos partidos consecutivos que se jugaron en el Romelio, los jugadores sufrieron con los gases lacrimógenos. Primero fueron los argentinos, posteriormente los brasileños.



¿Y la posibilidad de jugar en el exterior? No se contempló, al menos así lo aseguró su presidente, Fernando Jaramillo. Dimayor insistió en jugar este partido en territorio colombiano y se buscó hacerlo en Bucaramanga. Empero el alto índice de ocupación UCI, el aumento de casos Covid-19 y las movilizaciones por el Paro Nacional, fueron impedimento para que pudieran jugarse en esa ciudad.



Después de que varias ciudades le cerraran la puerta a este partido, se habló de Envigado y el estadio Polideportivo Sur, como la nueva opción. Se estimó como nueva fecha el sábado 22 de mayo, pero esa vez tampoco fue.



Villavicencio y Cartagena aparecieron como posibilidades, pero al final, la capital del Meta, que repuntaba como primera opción, se ‘bajó del bus’ por temas de seguridad.



La cuarta tampoco fue



Este jueves, Dimayor anunció que el partido entre Cali y Tolima, que entregará rival para La Equidad en la fase semifinal, se había reprogramado (por cuarta ocasión). A través de un comunicado oficial entregaron nuevas fechas, horario y sede. Según los planes, se jugaría en el Atanasio de la ciudad de Medellín, el sábado 29 de mayo a las 3:30 pm, con transmisión de Win +.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se mostró emocionado con la posibilidad que su capital acogiera, no solo el partido de cuartos de final, sino también, todo lo que restaba de la Liga Betplay. Esta noticia no cayó bien entre los aficionados antioqueños, que rápidamente manifestaron en redes su descontento. De esta manera, la Alcaldía se "echó para atrás" y el partido, nuevamente, quedó a la deriva.



Cabe recordar que en Medellín, los hinchas de los equipos representativos de la ciudad, se sumaron a la voz de protesta para impedir el fútbol en el país, en marco del Paro Nacional. En su momento, cuando Envigado surgió como posible sede, se conoció de un comunicado en el que se hablaba de boicotear dicho encuentro. La postura dejaba claro que no era algo en contra de los equipos, pero sí de la realización de espectáculos deportivos en medio de la difícil situación que atraviesa Colombia.



¿Y ahora qué?



Por lo pronto, la única ciudad que está dispuesta a acoger dicho compromiso es Neiva, que según conoció FUTBOLRED, está a la espera de recibir el aval de Dimayor. La Alcaldía envió una propuesta formal para que el estadio Guillermo Plazas Alcid, casa del Atlético Huila, reciba este partido de cuartos de final de la Liga.



Pese a ser uno de los escenarios más criticados en el fútbol colombiano, el estadio de Neiva le podría dar "una mano" a la organización del campeonato, para poder cumplir con este compromiso y no seguir postergando las semifinales.



En Neiva, la administración de Gorky Muñoz aguarda por una respuesta positiva para que el 'Plazas Alcid', que se desplomó en 2016 cuando la tribuna occidental se encontraba en reconstrucción y que cobró la vida de varios obreros, pueda acoger el ya cinco veces aplazado, Deportivo Cali vs Deportes Tolima.